Basert på forutsigelsen din, kan CF Large Cap Index potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 8.26 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan CF Large Cap Index potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 8.673 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LCAP for 2027 $ 9.1066 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LCAP for 2028 $ 9.5619 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LCAP for 2029 $ 10.0400 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LCAP for 2030 $ 10.5420 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på CF Large Cap Index potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 17.1719.

I 2050 kan prisen på CF Large Cap Index potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 27.9712.