Basert på forutsigelsen din, kan Catvax potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003770 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Catvax potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003958 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CATVAX for 2027 $ 0.004156 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CATVAX for 2028 $ 0.004364 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CATVAX for 2029 $ 0.004582 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CATVAX for 2030 $ 0.004811 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Catvax potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007837.

I 2050 kan prisen på Catvax potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012766.