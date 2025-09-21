MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) /

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)-prisforutsigelse (USD)

Få BENQI Liquid Staked AVAX prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SAVAX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på BENQI Liquid Staked AVAX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

2026 $ 42.4619 5.00%

2027 $ 44.5851 10.25%

2028 $ 46.8143 15.76%

2029 $ 49.1550 21.55%

2030 $ 51.6128 27.63%

2031 $ 54.1934 34.01%

2032 $ 56.9031 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 59.7482 47.75%

2034 $ 62.7357 55.13%

2035 $ 65.8724 62.89%

2036 $ 69.1661 71.03%

2037 $ 72.6244 79.59%

2038 $ 76.2556 88.56%

2039 $ 80.0684 97.99%

2040 $ 84.0718 107.89% Vis mer Kortsiktig BENQI Liquid Staked AVAX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 40.44 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 40.4455 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 40.4787 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 40.6061 0.41% BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SAVAX September 21, 2025(I dag) er $40.44 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SAVAX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $40.4455 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SAVAX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $40.4787 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SAVAX $40.6061 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende BENQI Liquid Staked AVAX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 585.29M$ 585.29M $ 585.29M Opplagsforsyning 14.48M 14.48M 14.48M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SAVAX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SAVAX en sirkulerende forsyning på 14.48M og total markedsverdi på $ 585.29M. Se SAVAX livepris

BENQI Liquid Staked AVAX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for BENQI Liquid Staked AVAX direktepris, er gjeldende pris for BENQI Liquid Staked AVAX 40.44USD. Den sirkulerende forsyningen av BENQI Liquid Staked AVAX(SAVAX) er 14.48M SAVAX , som gir den en markedsverdi på $585,294,425 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.27% $ -0.941136 $ 41.58 $ 40.28

7 dager 9.89% $ 4.0015 $ 43.4200 $ 27.8708

30 dager 45.27% $ 18.3088 $ 43.4200 $ 27.8708 24-timers ytelse De siste 24 timene har BENQI Liquid Staked AVAX vist en prisbevegelse på $-0.941136 , noe som gjenspeiler en -2.27% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har BENQI Liquid Staked AVAX handlet på en topp på $43.4200 og en bunn på $27.8708 . Det så en prisendring på 9.89% . Denne nylige trenden viser potensialet til SAVAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har BENQI Liquid Staked AVAX opplevd en 45.27% endring, som gjenspeiler omtrent $18.3088 av dens verdi. Dette indikerer at SAVAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) prisforutsigelsesmodul? BENQI Liquid Staked AVAX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SAVAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for BENQI Liquid Staked AVAX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SAVAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til BENQI Liquid Staked AVAX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SAVAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SAVAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til BENQI Liquid Staked AVAX.

Hvorfor er SAVAX-prisforutsigelse viktig?

SAVAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SAVAX nå? I følge dine forutsigelser vil SAVAX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SAVAX neste måned? I følge BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SAVAX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SAVAX koste i 2026? Prisen på 1 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SAVAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SAVAX i 2027? BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SAVAX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SAVAX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SAVAX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SAVAX koste i 2030? Prisen på 1 BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SAVAX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SAVAX i 2040? BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SAVAX innen 2040. Registrer deg nå