Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på BeethovenX sFTMX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon BeethovenX sFTMX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan BeethovenX sFTMX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.308983 i 2025. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan BeethovenX sFTMX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.324432 i 2026. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFTMX for 2027 $ 0.340653 med en 10.25% vekstrate. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFTMX for 2028 $ 0.357686 med en 15.76% vekstrate. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFTMX for 2029 $ 0.375570 med en 21.55% vekstrate. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SFTMX for 2030 $ 0.394349 med en 27.63% vekstrate. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på BeethovenX sFTMX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.642353. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på BeethovenX sFTMX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0463. År Pris Vekst 2025 $ 0.308983 0.00%

2026 $ 0.324432 5.00%

2027 $ 0.340653 10.25%

2028 $ 0.357686 15.76%

2029 $ 0.375570 21.55%

2030 $ 0.394349 27.63%

2031 $ 0.414066 34.01%

2032 $ 0.434770 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.456508 47.75%

2034 $ 0.479334 55.13%

2035 $ 0.503300 62.89%

2036 $ 0.528465 71.03%

2037 $ 0.554889 79.59%

2038 $ 0.582633 88.56%

2039 $ 0.611765 97.99%

2040 $ 0.642353 107.89% Vis mer Kortsiktig BeethovenX sFTMX-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.308983 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.309025 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.309279 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.310252 0.41% BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SFTMX September 21, 2025(I dag) er $0.308983 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. BeethovenX sFTMX (SFTMX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SFTMX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.309025 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. BeethovenX sFTMX (SFTMX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SFTMX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.309279 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SFTMX $0.310252 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende BeethovenX sFTMX prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 6.12M$ 6.12M $ 6.12M Opplagsforsyning 19.82M 19.82M 19.82M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SFTMX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SFTMX en sirkulerende forsyning på 19.82M og total markedsverdi på $ 6.12M.

BeethovenX sFTMX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for BeethovenX sFTMX direktepris, er gjeldende pris for BeethovenX sFTMX 0.308983USD. Den sirkulerende forsyningen av BeethovenX sFTMX(SFTMX) er 19.82M SFTMX , som gir den en markedsverdi på $6,124,839 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -5.49% $ -0.017955 $ 0.33293 $ 0.300944

7 dager -10.64% $ -0.032886 $ 0.363959 $ 0.278019

30 dager -15.36% $ -0.047490 $ 0.363959 $ 0.278019 24-timers ytelse De siste 24 timene har BeethovenX sFTMX vist en prisbevegelse på $-0.017955 , noe som gjenspeiler en -5.49% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har BeethovenX sFTMX handlet på en topp på $0.363959 og en bunn på $0.278019 . Det så en prisendring på -10.64% . Denne nylige trenden viser potensialet til SFTMX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har BeethovenX sFTMX opplevd en -15.36% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.047490 av dens verdi. Dette indikerer at SFTMX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer BeethovenX sFTMX (SFTMX) prisforutsigelsesmodul? BeethovenX sFTMX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SFTMX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for BeethovenX sFTMX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SFTMX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til BeethovenX sFTMX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SFTMX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SFTMX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til BeethovenX sFTMX.

Hvorfor er SFTMX-prisforutsigelse viktig?

SFTMX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SFTMX nå? I følge dine forutsigelser vil SFTMX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SFTMX neste måned? I følge BeethovenX sFTMX (SFTMX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SFTMX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SFTMX koste i 2026? Prisen på 1 BeethovenX sFTMX (SFTMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SFTMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SFTMX i 2027? BeethovenX sFTMX (SFTMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SFTMX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SFTMX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil BeethovenX sFTMX (SFTMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SFTMX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil BeethovenX sFTMX (SFTMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SFTMX koste i 2030? Prisen på 1 BeethovenX sFTMX (SFTMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SFTMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SFTMX i 2040? BeethovenX sFTMX (SFTMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SFTMX innen 2040. Registrer deg nå