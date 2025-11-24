BEAST SELLER (BEAST)-prisforutsigelse (USD)

Få BEAST SELLER prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BEAST vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp BEAST

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på BEAST SELLER % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon BEAST SELLER-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan BEAST SELLER potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003406 i 2025. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan BEAST SELLER potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003576 i 2026. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BEAST for 2027 $ 0.003755 med en 10.25% vekstrate. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BEAST for 2028 $ 0.003943 med en 15.76% vekstrate. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BEAST for 2029 $ 0.004140 med en 21.55% vekstrate. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BEAST for 2030 $ 0.004347 med en 27.63% vekstrate. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på BEAST SELLER potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007081. BEAST SELLER (BEAST) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på BEAST SELLER potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011534. År Pris Vekst 2025 $ 0.003406 0.00%

2026 $ 0.003576 5.00%

2027 $ 0.003755 10.25%

2028 $ 0.003943 15.76%

2029 $ 0.004140 21.55%

2030 $ 0.004347 27.63%

2031 $ 0.004564 34.01%

2032 $ 0.004792 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005032 47.75%

2034 $ 0.005284 55.13%

2035 $ 0.005548 62.89%

2036 $ 0.005825 71.03%

2037 $ 0.006116 79.59%

2038 $ 0.006422 88.56%

2039 $ 0.006743 97.99%

2040 $ 0.007081 107.89% Vis mer Kortsiktig BEAST SELLER-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003406 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003406 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003409 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003420 0.41% BEAST SELLER (BEAST) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BEAST November 24, 2025(I dag) er $0.003406 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. BEAST SELLER (BEAST) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BEAST, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003406 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. BEAST SELLER (BEAST) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BEAST, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003409 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. BEAST SELLER (BEAST) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BEAST $0.003420 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende BEAST SELLER prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 236.15K$ 236.15K $ 236.15K Opplagsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste BEAST-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har BEAST en sirkulerende forsyning på 69.42M og total markedsverdi på $ 236.15K. Se BEAST livepris

BEAST SELLER Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for BEAST SELLER direktepris, er gjeldende pris for BEAST SELLER 0.003406USD. Den sirkulerende forsyningen av BEAST SELLER(BEAST) er 69.42M BEAST , som gir den en markedsverdi på $236,145 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -10.34% $ -0.000392 $ 0.004018 $ 0.003405

7 dager -13.59% $ -0.000462 $ 0.009479 $ 0.002912

30 dager -64.40% $ -0.002193 $ 0.009479 $ 0.002912 24-timers ytelse De siste 24 timene har BEAST SELLER vist en prisbevegelse på $-0.000392 , noe som gjenspeiler en -10.34% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har BEAST SELLER handlet på en topp på $0.009479 og en bunn på $0.002912 . Det så en prisendring på -13.59% . Denne nylige trenden viser potensialet til BEAST for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har BEAST SELLER opplevd en -64.40% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002193 av dens verdi. Dette indikerer at BEAST kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer BEAST SELLER (BEAST) prisforutsigelsesmodul? BEAST SELLER-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BEAST basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for BEAST SELLER det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BEAST, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til BEAST SELLER. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BEAST. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BEAST for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til BEAST SELLER.

Hvorfor er BEAST-prisforutsigelse viktig?

BEAST-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BEAST nå? I følge dine forutsigelser vil BEAST oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BEAST neste måned? I følge BEAST SELLER (BEAST)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BEAST-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BEAST koste i 2026? Prisen på 1 BEAST SELLER (BEAST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BEAST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BEAST i 2027? BEAST SELLER (BEAST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BEAST innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BEAST i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil BEAST SELLER (BEAST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BEAST i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil BEAST SELLER (BEAST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BEAST koste i 2030? Prisen på 1 BEAST SELLER (BEAST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BEAST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BEAST i 2040? BEAST SELLER (BEAST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BEAST innen 2040. Registrer deg nå