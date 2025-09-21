Bazed Games (BAZED)-prisforutsigelse (USD)

Få Bazed Games prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BAZED vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp BAZED

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Bazed Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Bazed Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Bazed Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029816 i 2025. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Bazed Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.031306 i 2026. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BAZED for 2027 $ 0.032872 med en 10.25% vekstrate. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BAZED for 2028 $ 0.034515 med en 15.76% vekstrate. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BAZED for 2029 $ 0.036241 med en 21.55% vekstrate. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BAZED for 2030 $ 0.038053 med en 27.63% vekstrate. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Bazed Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.061985. Bazed Games (BAZED) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Bazed Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.100968. År Pris Vekst 2025 $ 0.029816 0.00%

2026 $ 0.031306 5.00%

2027 $ 0.032872 10.25%

2028 $ 0.034515 15.76%

2029 $ 0.036241 21.55%

2030 $ 0.038053 27.63%

2031 $ 0.039956 34.01%

2032 $ 0.041954 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.044052 47.75%

2034 $ 0.046254 55.13%

2035 $ 0.048567 62.89%

2036 $ 0.050995 71.03%

2037 $ 0.053545 79.59%

2038 $ 0.056222 88.56%

2039 $ 0.059033 97.99%

2040 $ 0.061985 107.89% Vis mer Kortsiktig Bazed Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.029816 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.029820 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.029844 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.029938 0.41% Bazed Games (BAZED) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BAZED September 21, 2025(I dag) er $0.029816 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Bazed Games (BAZED) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BAZED, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.029820 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Bazed Games (BAZED) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BAZED, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.029844 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Bazed Games (BAZED) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BAZED $0.029938 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Bazed Games prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Opplagsforsyning 76.32M 76.32M 76.32M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste BAZED-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har BAZED en sirkulerende forsyning på 76.32M og total markedsverdi på $ 2.28M. Se BAZED livepris

Bazed Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Bazed Games direktepris, er gjeldende pris for Bazed Games 0.029816USD. Den sirkulerende forsyningen av Bazed Games(BAZED) er 76.32M BAZED , som gir den en markedsverdi på $2,275,540 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.55% $ -0.000469 $ 0.030475 $ 0.029746

7 dager -26.87% $ -0.008012 $ 0.056488 $ 0.029770

30 dager -46.42% $ -0.013842 $ 0.056488 $ 0.029770 24-timers ytelse De siste 24 timene har Bazed Games vist en prisbevegelse på $-0.000469 , noe som gjenspeiler en -1.55% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Bazed Games handlet på en topp på $0.056488 og en bunn på $0.029770 . Det så en prisendring på -26.87% . Denne nylige trenden viser potensialet til BAZED for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Bazed Games opplevd en -46.42% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.013842 av dens verdi. Dette indikerer at BAZED kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Bazed Games (BAZED) prisforutsigelsesmodul? Bazed Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BAZED basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Bazed Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BAZED, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Bazed Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BAZED. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BAZED for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Bazed Games.

Hvorfor er BAZED-prisforutsigelse viktig?

BAZED-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i BAZED nå? I følge dine forutsigelser vil BAZED oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for BAZED neste måned? I følge Bazed Games (BAZED)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte BAZED-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 BAZED koste i 2026? Prisen på 1 Bazed Games (BAZED) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BAZED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på BAZED i 2027? Bazed Games (BAZED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BAZED innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for BAZED i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Bazed Games (BAZED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for BAZED i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Bazed Games (BAZED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 BAZED koste i 2030? Prisen på 1 Bazed Games (BAZED) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil BAZED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for BAZED i 2040? Bazed Games (BAZED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 BAZED innen 2040. Registrer deg nå