Basert på forutsigelsen din, kan basilica potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.36 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan basilica potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.4779 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN39 for 2027 $ 2.6019 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN39 for 2028 $ 2.7319 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN39 for 2029 $ 2.8685 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN39 for 2030 $ 3.0120 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på basilica potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 4.9062.

I 2050 kan prisen på basilica potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 7.9917.