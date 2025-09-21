AxonDAO Governance Token (AXGT)-prisforutsigelse (USD)

Få AxonDAO Governance Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AXGT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på AxonDAO Governance Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon AxonDAO Governance Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan AxonDAO Governance Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.08202 i 2025. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan AxonDAO Governance Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.086121 i 2026. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AXGT for 2027 $ 0.090427 med en 10.25% vekstrate. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AXGT for 2028 $ 0.094948 med en 15.76% vekstrate. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AXGT for 2029 $ 0.099695 med en 21.55% vekstrate. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AXGT for 2030 $ 0.104680 med en 27.63% vekstrate. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på AxonDAO Governance Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.170513. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på AxonDAO Governance Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.277748. År Pris Vekst 2025 $ 0.08202 0.00%

2026 $ 0.086121 5.00%

2027 $ 0.090427 10.25%

2028 $ 0.094948 15.76%

2029 $ 0.099695 21.55%

2030 $ 0.104680 27.63%

2031 $ 0.109914 34.01%

2032 $ 0.115410 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.121180 47.75%

2034 $ 0.127239 55.13%

2035 $ 0.133601 62.89%

2036 $ 0.140282 71.03%

2037 $ 0.147296 79.59%

2038 $ 0.154660 88.56%

2039 $ 0.162393 97.99%

2040 $ 0.170513 107.89% Vis mer Kortsiktig AxonDAO Governance Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.08202 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.082031 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.082098 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.082357 0.41% AxonDAO Governance Token (AXGT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AXGT September 21, 2025(I dag) er $0.08202 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. AxonDAO Governance Token (AXGT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AXGT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.082031 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. AxonDAO Governance Token (AXGT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AXGT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.082098 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. AxonDAO Governance Token (AXGT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AXGT $0.082357 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende AxonDAO Governance Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 37.77M Opplagsforsyning 460.44M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AXGT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AXGT en sirkulerende forsyning på 460.44M og total markedsverdi på $ 37.77M. Se AXGT livepris

AxonDAO Governance Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for AxonDAO Governance Token direktepris, er gjeldende pris for AxonDAO Governance Token 0.08202USD. Den sirkulerende forsyningen av AxonDAO Governance Token(AXGT) er 460.44M AXGT , som gir den en markedsverdi på $37,765,122 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 16.06% $ 0.011352 $ 0.090395 $ 0.070583

7 dager -15.39% $ -0.012625 $ 0.110130 $ 0.059831

30 dager 37.88% $ 0.031069 $ 0.110130 $ 0.059831 24-timers ytelse De siste 24 timene har AxonDAO Governance Token vist en prisbevegelse på $0.011352 , noe som gjenspeiler en 16.06% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har AxonDAO Governance Token handlet på en topp på $0.110130 og en bunn på $0.059831 . Det så en prisendring på -15.39% . Denne nylige trenden viser potensialet til AXGT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har AxonDAO Governance Token opplevd en 37.88% endring, som gjenspeiler omtrent $0.031069 av dens verdi. Dette indikerer at AXGT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer AxonDAO Governance Token (AXGT) prisforutsigelsesmodul? AxonDAO Governance Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AXGT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for AxonDAO Governance Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AXGT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til AxonDAO Governance Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AXGT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AXGT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til AxonDAO Governance Token.

Hvorfor er AXGT-prisforutsigelse viktig?

AXGT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AXGT nå? I følge dine forutsigelser vil AXGT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AXGT neste måned? I følge AxonDAO Governance Token (AXGT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AXGT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AXGT koste i 2026? Prisen på 1 AxonDAO Governance Token (AXGT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AXGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AXGT i 2027? AxonDAO Governance Token (AXGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AXGT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AXGT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil AxonDAO Governance Token (AXGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AXGT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil AxonDAO Governance Token (AXGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AXGT koste i 2030? Prisen på 1 AxonDAO Governance Token (AXGT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AXGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AXGT i 2040? AxonDAO Governance Token (AXGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AXGT innen 2040.