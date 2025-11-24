Aurk AI (AURK)-prisforutsigelse (USD)

Få Aurk AI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AURK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Aurk AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Aurk AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Aurk AI (AURK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Aurk AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000535 i 2025. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Aurk AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000562 i 2026. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURK for 2027 $ 0.000590 med en 10.25% vekstrate. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURK for 2028 $ 0.000620 med en 15.76% vekstrate. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURK for 2029 $ 0.000651 med en 21.55% vekstrate. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AURK for 2030 $ 0.000683 med en 27.63% vekstrate. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Aurk AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001114. Aurk AI (AURK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Aurk AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001814. År Pris Vekst 2025 $ 0.000535 0.00%

2026 $ 0.000562 5.00%

2027 $ 0.000590 10.25%

2028 $ 0.000620 15.76%

2029 $ 0.000651 21.55%

2030 $ 0.000683 27.63%

2031 $ 0.000718 34.01%

2032 $ 0.000754 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000791 47.75%

2034 $ 0.000831 55.13%

2035 $ 0.000872 62.89%

2036 $ 0.000916 71.03%

2037 $ 0.000962 79.59%

2038 $ 0.001010 88.56%

2039 $ 0.001060 97.99%

2040 $ 0.001114 107.89% Vis mer Kortsiktig Aurk AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000535 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000535 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000536 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000538 0.41% Aurk AI (AURK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AURK November 24, 2025(I dag) er $0.000535 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Aurk AI (AURK) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AURK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000535 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Aurk AI (AURK) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AURK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000536 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Aurk AI (AURK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AURK $0.000538 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Aurk AI prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 39.31K$ 39.31K $ 39.31K Opplagsforsyning 73.35M 73.35M 73.35M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AURK-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AURK en sirkulerende forsyning på 73.35M og total markedsverdi på $ 39.31K. Se AURK livepris

Aurk AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Aurk AI direktepris, er gjeldende pris for Aurk AI 0.000535USD. Den sirkulerende forsyningen av Aurk AI(AURK) er 73.35M AURK , som gir den en markedsverdi på $39,306 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ 0 $ 0.000538 $ 0.000532

7 dager -8.18% $ -0.000043 $ 0.000868 $ 0.000498

30 dager -37.39% $ -0.000200 $ 0.000868 $ 0.000498 24-timers ytelse De siste 24 timene har Aurk AI vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Aurk AI handlet på en topp på $0.000868 og en bunn på $0.000498 . Det så en prisendring på -8.18% . Denne nylige trenden viser potensialet til AURK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Aurk AI opplevd en -37.39% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000200 av dens verdi. Dette indikerer at AURK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Aurk AI (AURK) prisforutsigelsesmodul? Aurk AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AURK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Aurk AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AURK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Aurk AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AURK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AURK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Aurk AI.

Hvorfor er AURK-prisforutsigelse viktig?

AURK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AURK nå? I følge dine forutsigelser vil AURK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AURK neste måned? I følge Aurk AI (AURK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AURK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AURK koste i 2026? Prisen på 1 Aurk AI (AURK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AURK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AURK i 2027? Aurk AI (AURK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AURK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AURK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Aurk AI (AURK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AURK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Aurk AI (AURK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AURK koste i 2030? Prisen på 1 Aurk AI (AURK) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AURK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AURK i 2040? Aurk AI (AURK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AURK innen 2040.