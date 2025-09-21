Anti Rug Agent (ANTIRUG)-prisforutsigelse (USD)

Få Anti Rug Agent prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ANTIRUG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Anti Rug Agent % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Anti Rug Agent-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Anti Rug Agent potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Anti Rug Agent potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANTIRUG for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANTIRUG for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANTIRUG for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANTIRUG for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Anti Rug Agent potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Anti Rug Agent potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig Anti Rug Agent-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0 0.41% Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ANTIRUG September 21, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Anti Rug Agent (ANTIRUG) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ANTIRUG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Anti Rug Agent (ANTIRUG) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ANTIRUG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ANTIRUG $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Anti Rug Agent prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 244.40K$ 244.40K $ 244.40K Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ANTIRUG-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ANTIRUG en sirkulerende forsyning på 999.76M og total markedsverdi på $ 244.40K. Se ANTIRUG livepris

Anti Rug Agent Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Anti Rug Agent direktepris, er gjeldende pris for Anti Rug Agent 0USD. Den sirkulerende forsyningen av Anti Rug Agent(ANTIRUG) er 999.76M ANTIRUG , som gir den en markedsverdi på $244,396 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.61% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -12.34% $ 0 $ 0.000395 $ 0.000237

30 dager -38.81% $ 0 $ 0.000395 $ 0.000237 24-timers ytelse De siste 24 timene har Anti Rug Agent vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.61% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Anti Rug Agent handlet på en topp på $0.000395 og en bunn på $0.000237 . Det så en prisendring på -12.34% . Denne nylige trenden viser potensialet til ANTIRUG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Anti Rug Agent opplevd en -38.81% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at ANTIRUG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Anti Rug Agent (ANTIRUG) prisforutsigelsesmodul? Anti Rug Agent-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ANTIRUG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Anti Rug Agent det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ANTIRUG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Anti Rug Agent. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ANTIRUG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ANTIRUG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Anti Rug Agent.

Hvorfor er ANTIRUG-prisforutsigelse viktig?

ANTIRUG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

