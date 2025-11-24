Basert på forutsigelsen din, kan Anduril PreStocks potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 77.35 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Anduril PreStocks potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 81.2175 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDURIL for 2027 $ 85.2783 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDURIL for 2028 $ 89.5422 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDURIL for 2029 $ 94.0194 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ANDURIL for 2030 $ 98.7203 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Anduril PreStocks potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 160.8050.

I 2050 kan prisen på Anduril PreStocks potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 261.9345.