Basert på forutsigelsen din, kan Amber xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.33 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Amber xStock potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.3965 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AMBRX for 2027 $ 1.4663 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AMBRX for 2028 $ 1.5396 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AMBRX for 2029 $ 1.6166 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AMBRX for 2030 $ 1.6974 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Amber xStock potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.7649.

I 2050 kan prisen på Amber xStock potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 4.5038.