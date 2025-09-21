AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)-prisforutsigelse (USD)

Få AMATERASU OMIKAMI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OMIKAMI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på AMATERASU OMIKAMI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon AMATERASU OMIKAMI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan AMATERASU OMIKAMI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024879 i 2025. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan AMATERASU OMIKAMI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026123 i 2026. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMIKAMI for 2027 $ 0.027429 med en 10.25% vekstrate. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMIKAMI for 2028 $ 0.028801 med en 15.76% vekstrate. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMIKAMI for 2029 $ 0.030241 med en 21.55% vekstrate. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMIKAMI for 2030 $ 0.031753 med en 27.63% vekstrate. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på AMATERASU OMIKAMI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.051723. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på AMATERASU OMIKAMI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.084251. År Pris Vekst 2025 $ 0.024879 0.00%

2026 $ 0.026123 5.00%

2027 $ 0.027429 10.25%

2028 $ 0.028801 15.76%

2029 $ 0.030241 21.55%

2030 $ 0.031753 27.63%

2031 $ 0.033341 34.01%

2032 $ 0.035008 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.036758 47.75%

2034 $ 0.038596 55.13%

2035 $ 0.040526 62.89%

2036 $ 0.042552 71.03%

2037 $ 0.044680 79.59%

2038 $ 0.046914 88.56%

2039 $ 0.049260 97.99%

2040 $ 0.051723 107.89% Vis mer Kortsiktig AMATERASU OMIKAMI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.024879 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.024883 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.024903 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.024981 0.41% AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OMIKAMI September 21, 2025(I dag) er $0.024879 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OMIKAMI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.024883 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OMIKAMI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.024903 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OMIKAMI $0.024981 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende AMATERASU OMIKAMI prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 24.87M$ 24.87M $ 24.87M Opplagsforsyning 999.59M 999.59M 999.59M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste OMIKAMI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har OMIKAMI en sirkulerende forsyning på 999.59M og total markedsverdi på $ 24.87M. Se OMIKAMI livepris

AMATERASU OMIKAMI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for AMATERASU OMIKAMI direktepris, er gjeldende pris for AMATERASU OMIKAMI 0.024879USD. Den sirkulerende forsyningen av AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI) er 999.59M OMIKAMI , som gir den en markedsverdi på $24,867,261 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.43% $ 0.000105 $ 0.024972 $ 0.024088

7 dager 12.24% $ 0.003045 $ 0.025706 $ 0.020385

30 dager 21.30% $ 0.005298 $ 0.025706 $ 0.020385 24-timers ytelse De siste 24 timene har AMATERASU OMIKAMI vist en prisbevegelse på $0.000105 , noe som gjenspeiler en 0.43% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har AMATERASU OMIKAMI handlet på en topp på $0.025706 og en bunn på $0.020385 . Det så en prisendring på 12.24% . Denne nylige trenden viser potensialet til OMIKAMI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har AMATERASU OMIKAMI opplevd en 21.30% endring, som gjenspeiler omtrent $0.005298 av dens verdi. Dette indikerer at OMIKAMI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prisforutsigelsesmodul? AMATERASU OMIKAMI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OMIKAMI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for AMATERASU OMIKAMI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OMIKAMI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til AMATERASU OMIKAMI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OMIKAMI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OMIKAMI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til AMATERASU OMIKAMI.

Hvorfor er OMIKAMI-prisforutsigelse viktig?

OMIKAMI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

