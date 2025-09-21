Alpha Impact (FOLO)-prisforutsigelse (USD)

2026 $ 0.003807 5.00%

2027 $ 0.003997 10.25%

2028 $ 0.004197 15.76%

2029 $ 0.004407 21.55%

2030 $ 0.004627 27.63%

2031 $ 0.004858 34.01%

2032 $ 0.005101 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005357 47.75%

2034 $ 0.005624 55.13%

2035 $ 0.005906 62.89%

2036 $ 0.006201 71.03%

2037 $ 0.006511 79.59%

2038 $ 0.006837 88.56%

2039 $ 0.007178 97.99%

2040 $ 0.007537 107.89% Vis mer Kortsiktig Alpha Impact-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003625 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003626 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003629 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003640 0.41% Alpha Impact (FOLO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FOLO September 21, 2025(I dag) er $0.003625 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Alpha Impact (FOLO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FOLO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003626 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Alpha Impact (FOLO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FOLO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003629 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Alpha Impact (FOLO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FOLO $0.003640 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Alpha Impact prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 290.00M 290.00M 290.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste FOLO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FOLO en sirkulerende forsyning på 290.00M og total markedsverdi på $ 1.05M. Se FOLO livepris

Alpha Impact Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Alpha Impact direktepris, er gjeldende pris for Alpha Impact 0.003625USD. Den sirkulerende forsyningen av Alpha Impact(FOLO) er 290.00M FOLO , som gir den en markedsverdi på $1,051,810 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.22% $ 0 $ 0.003665 $ 0.003593

7 dager -4.33% $ -0.000157 $ 0.003851 $ 0.003576

30 dager -5.74% $ -0.000208 $ 0.003851 $ 0.003576 24-timers ytelse De siste 24 timene har Alpha Impact vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.22% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Alpha Impact handlet på en topp på $0.003851 og en bunn på $0.003576 . Det så en prisendring på -4.33% . Denne nylige trenden viser potensialet til FOLO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Alpha Impact opplevd en -5.74% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000208 av dens verdi. Dette indikerer at FOLO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Alpha Impact (FOLO) prisforutsigelsesmodul? Alpha Impact-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FOLO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Alpha Impact det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FOLO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Alpha Impact. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FOLO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FOLO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Alpha Impact.

Hvorfor er FOLO-prisforutsigelse viktig?

FOLO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FOLO nå? I følge dine forutsigelser vil FOLO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FOLO neste måned? I følge Alpha Impact (FOLO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FOLO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FOLO koste i 2026? Prisen på 1 Alpha Impact (FOLO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FOLO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FOLO i 2027? Alpha Impact (FOLO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FOLO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FOLO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Alpha Impact (FOLO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FOLO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Alpha Impact (FOLO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FOLO koste i 2030? Prisen på 1 Alpha Impact (FOLO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FOLO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FOLO i 2040? Alpha Impact (FOLO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FOLO innen 2040.