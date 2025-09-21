Aki Network (AKI)-prisforutsigelse (USD)

Få Aki Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AKI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Aki Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Aki Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Aki Network (AKI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Aki Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001746 i 2025. Aki Network (AKI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Aki Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001833 i 2026. Aki Network (AKI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKI for 2027 $ 0.001925 med en 10.25% vekstrate. Aki Network (AKI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKI for 2028 $ 0.002021 med en 15.76% vekstrate. Aki Network (AKI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKI for 2029 $ 0.002122 med en 21.55% vekstrate. Aki Network (AKI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKI for 2030 $ 0.002228 med en 27.63% vekstrate. Aki Network (AKI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Aki Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003630. Aki Network (AKI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Aki Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005913. År Pris Vekst 2025 $ 0.001746 0.00%

Gjeldende Aki Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Opplagsforsyning 1.69B 1.69B 1.69B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AKI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AKI en sirkulerende forsyning på 1.69B og total markedsverdi på $ 2.95M. Se AKI livepris

Aki Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Aki Network direktepris, er gjeldende pris for Aki Network 0.001746USD. Den sirkulerende forsyningen av Aki Network(AKI) er 1.69B AKI , som gir den en markedsverdi på $2,945,141 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.40% $ 0 $ 0.001761 $ 0.001738

7 dager -0.16% $ -0.000002 $ 0.001824 $ 0.001738

30 dager -3.97% $ -0.000069 $ 0.001824 $ 0.001738 24-timers ytelse De siste 24 timene har Aki Network vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.40% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Aki Network handlet på en topp på $0.001824 og en bunn på $0.001738 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til AKI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Aki Network opplevd en -3.97% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000069 av dens verdi. Dette indikerer at AKI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Aki Network (AKI) prisforutsigelsesmodul? Aki Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AKI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Aki Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AKI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Aki Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AKI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AKI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Aki Network.

Hvorfor er AKI-prisforutsigelse viktig?

AKI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AKI nå? I følge dine forutsigelser vil AKI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AKI neste måned? I følge Aki Network (AKI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AKI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AKI koste i 2026? Prisen på 1 Aki Network (AKI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AKI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AKI i 2027? Aki Network (AKI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AKI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AKI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Aki Network (AKI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AKI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Aki Network (AKI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AKI koste i 2030? Prisen på 1 Aki Network (AKI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AKI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AKI i 2040? Aki Network (AKI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AKI innen 2040.