Akash Network (AKT)-prisforutsigelse (USD)

Få Akash Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AKT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp AKT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Akash Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Akash Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Akash Network (AKT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Akash Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.14 i 2025. Akash Network (AKT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Akash Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1969 i 2026. Akash Network (AKT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKT for 2027 $ 1.2568 med en 10.25% vekstrate. Akash Network (AKT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKT for 2028 $ 1.3196 med en 15.76% vekstrate. Akash Network (AKT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKT for 2029 $ 1.3856 med en 21.55% vekstrate. Akash Network (AKT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AKT for 2030 $ 1.4549 med en 27.63% vekstrate. Akash Network (AKT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Akash Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3699. Akash Network (AKT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Akash Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.8604. År Pris Vekst 2025 $ 1.14 0.00%

2026 $ 1.1969 5.00%

2027 $ 1.2568 10.25%

2028 $ 1.3196 15.76%

2029 $ 1.3856 21.55%

2030 $ 1.4549 27.63%

2031 $ 1.5277 34.01%

2032 $ 1.6040 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.6842 47.75%

2034 $ 1.7685 55.13%

2035 $ 1.8569 62.89%

2036 $ 1.9497 71.03%

2037 $ 2.0472 79.59%

2038 $ 2.1496 88.56%

2039 $ 2.2571 97.99%

2040 $ 2.3699 107.89% Vis mer Kortsiktig Akash Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.14 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.1401 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.1410 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.1446 0.41% Akash Network (AKT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AKT September 21, 2025(I dag) er $1.14 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Akash Network (AKT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AKT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.1401 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Akash Network (AKT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AKT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.1410 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Akash Network (AKT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AKT $1.1446 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Akash Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 315.99M$ 315.99M $ 315.99M Opplagsforsyning 278.24M 278.24M 278.24M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AKT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AKT en sirkulerende forsyning på 278.24M og total markedsverdi på $ 315.99M. Se AKT livepris

Akash Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Akash Network direktepris, er gjeldende pris for Akash Network 1.14USD. Den sirkulerende forsyningen av Akash Network(AKT) er 278.24M AKT , som gir den en markedsverdi på $315,993,949 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.66% $ 0.018605 $ 1.17 $ 1.12

7 dager -5.83% $ -0.066476 $ 1.2101 $ 1.1162

30 dager -3.74% $ -0.042678 $ 1.2101 $ 1.1162 24-timers ytelse De siste 24 timene har Akash Network vist en prisbevegelse på $0.018605 , noe som gjenspeiler en 1.66% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Akash Network handlet på en topp på $1.2101 og en bunn på $1.1162 . Det så en prisendring på -5.83% . Denne nylige trenden viser potensialet til AKT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Akash Network opplevd en -3.74% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.042678 av dens verdi. Dette indikerer at AKT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Akash Network (AKT) prisforutsigelsesmodul? Akash Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AKT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Akash Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AKT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Akash Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AKT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AKT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Akash Network.

Hvorfor er AKT-prisforutsigelse viktig?

AKT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i AKT nå? I følge dine forutsigelser vil AKT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for AKT neste måned? I følge Akash Network (AKT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte AKT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 AKT koste i 2026? Prisen på 1 Akash Network (AKT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AKT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på AKT i 2027? Akash Network (AKT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AKT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for AKT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Akash Network (AKT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for AKT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Akash Network (AKT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 AKT koste i 2030? Prisen på 1 Akash Network (AKT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil AKT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for AKT i 2040? Akash Network (AKT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 AKT innen 2040. Registrer deg nå