Basert på forutsigelsen din, kan Agent Vilady TV potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008575 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Agent Vilady TV potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009004 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VILADY for 2027 $ 0.009454 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VILADY for 2028 $ 0.009927 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VILADY for 2029 $ 0.010423 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VILADY for 2030 $ 0.010944 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Agent Vilady TV potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017828.

I 2050 kan prisen på Agent Vilady TV potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029040.