Basert på forutsigelsen din, kan AbbVie xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 229.07 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan AbbVie xStock potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 240.5235 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABBVX for 2027 $ 252.5496 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABBVX for 2028 $ 265.1771 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABBVX for 2029 $ 278.4360 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABBVX for 2030 $ 292.3578 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på AbbVie xStock potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 476.2200.

I 2050 kan prisen på AbbVie xStock potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 775.7123.