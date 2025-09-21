Wall Street Memes (WSM)-prisforutsigelse (USD)

Få Wall Street Memes prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WSM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp WSM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wall Street Memes % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0005397 $0.0005397 $0.0005397 +0.01% USD Faktisk Prediksjon Wall Street Memes-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wall Street Memes potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000539 i 2025. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wall Street Memes potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000566 i 2026. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WSM for 2027 $ 0.000595 med en 10.25% vekstrate. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WSM for 2028 $ 0.000624 med en 15.76% vekstrate. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WSM for 2029 $ 0.000656 med en 21.55% vekstrate. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WSM for 2030 $ 0.000688 med en 27.63% vekstrate. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wall Street Memes potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001121. Wall Street Memes (WSM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wall Street Memes potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001827. År Pris Vekst 2025 $ 0.000539 0.00%

2026 $ 0.000566 5.00%

2027 $ 0.000595 10.25%

2028 $ 0.000624 15.76%

2029 $ 0.000656 21.55%

2030 $ 0.000688 27.63%

2031 $ 0.000723 34.01%

2032 $ 0.000759 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000797 47.75%

2034 $ 0.000837 55.13%

2035 $ 0.000879 62.89%

2036 $ 0.000923 71.03%

2037 $ 0.000969 79.59%

2038 $ 0.001017 88.56%

2039 $ 0.001068 97.99%

2040 $ 0.001121 107.89% Vis mer Kortsiktig Wall Street Memes-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000539 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000539 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000540 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000541 0.41% Wall Street Memes (WSM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WSM September 21, 2025(I dag) er $0.000539 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wall Street Memes (WSM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WSM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000539 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wall Street Memes (WSM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WSM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000540 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wall Street Memes (WSM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WSM $0.000541 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wall Street Memes prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0005397$ 0.0005397 $ 0.0005397 Prisendring (24 t) +0.01% Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Opplagsforsyning 1.88B 1.88B 1.88B Volum (24 timer) $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Volum (24 timer) -- Den siste WSM-prisen er $ 0.0005397. Den har en 24-timers endring på +0.01%, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.60K. Videre har WSM en sirkulerende forsyning på 1.88B og total markedsverdi på $ 1.02M. Se WSM livepris

Hvordan kjøpe Wall Street Memes (WSM) Prøver du å kjøpe WSM? Du kan nå kjøpe WSM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Wall Street Memes og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper WSM nå

Wall Street Memes Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wall Street Memes direktepris, er gjeldende pris for Wall Street Memes 0.000539USD. Den sirkulerende forsyningen av Wall Street Memes(WSM) er 0.00 WSM , som gir den en markedsverdi på $1.02M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000002 $ 0.000544 $ 0.000539

7 dager 0.07% $ 0.000034 $ 0.000547 $ 0.000439

30 dager -0.07% $ -0.000046 $ 0.00061 $ 0.000338 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wall Street Memes vist en prisbevegelse på $-0.000002 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wall Street Memes handlet på en topp på $0.000547 og en bunn på $0.000439 . Det så en prisendring på 0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til WSM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wall Street Memes opplevd en -0.07% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000046 av dens verdi. Dette indikerer at WSM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Wall Street Memes prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WSM prishistorikk

Hvordan fungerer Wall Street Memes (WSM) prisforutsigelsesmodul? Wall Street Memes-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WSM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wall Street Memes det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WSM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wall Street Memes. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WSM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WSM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wall Street Memes.

Hvorfor er WSM-prisforutsigelse viktig?

WSM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WSM nå? I følge dine forutsigelser vil WSM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WSM neste måned? I følge Wall Street Memes (WSM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WSM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WSM koste i 2026? Prisen på 1 Wall Street Memes (WSM) i dag er $0.000539 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WSM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WSM i 2027? Wall Street Memes (WSM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WSM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WSM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wall Street Memes (WSM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WSM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wall Street Memes (WSM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WSM koste i 2030? Prisen på 1 Wall Street Memes (WSM) i dag er $0.000539 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WSM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WSM i 2040? Wall Street Memes (WSM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WSM innen 2040. Registrer deg nå