Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på NFT Workx % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0008 $0.0008 $0.0008 0.00% USD Faktisk Prediksjon NFT Workx-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NFT Workx potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0008 i 2025. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NFT Workx potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00084 i 2026. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WRKX for 2027 $ 0.000882 med en 10.25% vekstrate. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WRKX for 2028 $ 0.000926 med en 15.76% vekstrate. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WRKX for 2029 $ 0.000972 med en 21.55% vekstrate. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WRKX for 2030 $ 0.001021 med en 27.63% vekstrate. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NFT Workx potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001663. NFT Workx (WRKX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NFT Workx potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002709.

2026 $ 0.00084 5.00%

2027 $ 0.000882 10.25%

2028 $ 0.000926 15.76%

2029 $ 0.000972 21.55%

2030 $ 0.001021 27.63%

2031 $ 0.001072 34.01%

2032 $ 0.001125 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001181 47.75%

2034 $ 0.001241 55.13%

2035 $ 0.001303 62.89%

2036 $ 0.001368 71.03%

2037 $ 0.001436 79.59%

2038 $ 0.001508 88.56%

2039 $ 0.001583 97.99%

2040 $ 0.001663 107.89% Vis mer Kortsiktig NFT Workx-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0008 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000800 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000800 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000803 0.41% NFT Workx (WRKX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WRKX September 21, 2025(I dag) er $0.0008 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NFT Workx (WRKX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WRKX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000800 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NFT Workx (WRKX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WRKX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000800 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NFT Workx (WRKX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WRKX $0.000803 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NFT Workx prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0008$ 0.0008 $ 0.0008 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 46.73$ 46.73 $ 46.73 Volum (24 timer) +46.73% Den siste WRKX-prisen er $ 0.0008. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 46.73. Videre har WRKX en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se WRKX livepris

NFT Workx Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NFT Workx direktepris, er gjeldende pris for NFT Workx 0.0008USD. Den sirkulerende forsyningen av NFT Workx(WRKX) er 0.00 WRKX , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.79% $ -0.003199 $ 0.003999 $ 0.0008

7 dager -0.82% $ -0.003653 $ 0.004497 $ 0.0008

30 dager -0.82% $ -0.003689 $ 0.004497 $ 0.0008 24-timers ytelse De siste 24 timene har NFT Workx vist en prisbevegelse på $-0.003199 , noe som gjenspeiler en -0.79% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NFT Workx handlet på en topp på $0.004497 og en bunn på $0.0008 . Det så en prisendring på -0.82% . Denne nylige trenden viser potensialet til WRKX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NFT Workx opplevd en -0.82% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003689 av dens verdi. Dette indikerer at WRKX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette NFT Workx prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WRKX prishistorikk

Hvordan fungerer NFT Workx (WRKX) prisforutsigelsesmodul? NFT Workx-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WRKX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NFT Workx det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WRKX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NFT Workx. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WRKX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WRKX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NFT Workx.

Hvorfor er WRKX-prisforutsigelse viktig?

WRKX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WRKX nå? I følge dine forutsigelser vil WRKX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WRKX neste måned? I følge NFT Workx (WRKX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WRKX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WRKX koste i 2026? Prisen på 1 NFT Workx (WRKX) i dag er $0.0008 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WRKX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WRKX i 2027? NFT Workx (WRKX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WRKX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WRKX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil NFT Workx (WRKX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WRKX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil NFT Workx (WRKX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WRKX koste i 2030? Prisen på 1 NFT Workx (WRKX) i dag er $0.0008 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WRKX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WRKX i 2040? NFT Workx (WRKX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WRKX innen 2040. Registrer deg nå