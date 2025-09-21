Wombat Exchange (WOM)-prisforutsigelse (USD)

Få Wombat Exchange prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WOM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp WOM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wombat Exchange % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.002493 $0.002493 $0.002493 -0.35% USD Faktisk Prediksjon Wombat Exchange-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wombat Exchange potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002493 i 2025. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wombat Exchange potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002617 i 2026. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOM for 2027 $ 0.002748 med en 10.25% vekstrate. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOM for 2028 $ 0.002885 med en 15.76% vekstrate. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOM for 2029 $ 0.003030 med en 21.55% vekstrate. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WOM for 2030 $ 0.003181 med en 27.63% vekstrate. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wombat Exchange potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005182. Wombat Exchange (WOM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wombat Exchange potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008442. År Pris Vekst 2025 $ 0.002493 0.00%

2026 $ 0.002617 5.00%

2027 $ 0.002748 10.25%

2028 $ 0.002885 15.76%

2029 $ 0.003030 21.55%

2030 $ 0.003181 27.63%

2031 $ 0.003340 34.01%

2032 $ 0.003507 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003683 47.75%

2034 $ 0.003867 55.13%

2035 $ 0.004060 62.89%

2036 $ 0.004263 71.03%

2037 $ 0.004477 79.59%

2038 $ 0.004700 88.56%

2039 $ 0.004935 97.99%

2040 $ 0.005182 107.89% Vis mer Kortsiktig Wombat Exchange-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002493 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002493 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002495 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002503 0.41% Wombat Exchange (WOM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WOM September 21, 2025(I dag) er $0.002493 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wombat Exchange (WOM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WOM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002493 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wombat Exchange (WOM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WOM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002495 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wombat Exchange (WOM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WOM $0.002503 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wombat Exchange prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.002493$ 0.002493 $ 0.002493 Prisendring (24 t) -0.35% Markedsverdi $ 145.91K$ 145.91K $ 145.91K Opplagsforsyning 58.53M 58.53M 58.53M Volum (24 timer) $ 52.70K$ 52.70K $ 52.70K Volum (24 timer) -- Den siste WOM-prisen er $ 0.002493. Den har en 24-timers endring på -0.35%, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.70K. Videre har WOM en sirkulerende forsyning på 58.53M og total markedsverdi på $ 145.91K. Se WOM livepris

Hvordan kjøpe Wombat Exchange (WOM) Prøver du å kjøpe WOM? Du kan nå kjøpe WOM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Wombat Exchange og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper WOM nå

Wombat Exchange Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wombat Exchange direktepris, er gjeldende pris for Wombat Exchange 0.002493USD. Den sirkulerende forsyningen av Wombat Exchange(WOM) er 0.00 WOM , som gir den en markedsverdi på $145.91K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000093 $ 0.002648 $ 0.002396

7 dager 0.02% $ 0.000049 $ 0.003215 $ 0.002054

30 dager -0.16% $ -0.000504 $ 0.003477 $ 0.00183 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wombat Exchange vist en prisbevegelse på $-0.000093 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wombat Exchange handlet på en topp på $0.003215 og en bunn på $0.002054 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til WOM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wombat Exchange opplevd en -0.16% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000504 av dens verdi. Dette indikerer at WOM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Wombat Exchange prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WOM prishistorikk

Hvordan fungerer Wombat Exchange (WOM) prisforutsigelsesmodul? Wombat Exchange-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WOM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wombat Exchange det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WOM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wombat Exchange. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WOM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WOM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wombat Exchange.

Hvorfor er WOM-prisforutsigelse viktig?

WOM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WOM nå? I følge dine forutsigelser vil WOM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WOM neste måned? I følge Wombat Exchange (WOM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WOM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WOM koste i 2026? Prisen på 1 Wombat Exchange (WOM) i dag er $0.002493 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WOM i 2027? Wombat Exchange (WOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WOM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WOM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wombat Exchange (WOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WOM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wombat Exchange (WOM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WOM koste i 2030? Prisen på 1 Wombat Exchange (WOM) i dag er $0.002493 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WOM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WOM i 2040? Wombat Exchange (WOM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WOM innen 2040. Registrer deg nå