Windfall Token (WFT)-prisforutsigelse (USD)

Få Windfall Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WFT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Windfall Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.009586 $0.009586 $0.009586 +22.69% USD Faktisk Prediksjon Windfall Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Windfall Token (WFT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Windfall Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009586 i 2025. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Windfall Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010065 i 2026. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WFT for 2027 $ 0.010568 med en 10.25% vekstrate. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WFT for 2028 $ 0.011096 med en 15.76% vekstrate. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WFT for 2029 $ 0.011651 med en 21.55% vekstrate. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WFT for 2030 $ 0.012234 med en 27.63% vekstrate. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Windfall Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019928. Windfall Token (WFT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Windfall Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.032461. År Pris Vekst 2025 $ 0.009586 0.00%

2026 $ 0.010065 5.00%

2027 $ 0.010568 10.25%

2028 $ 0.011096 15.76%

2029 $ 0.011651 21.55%

2030 $ 0.012234 27.63%

2031 $ 0.012846 34.01%

2032 $ 0.013488 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.014162 47.75%

2034 $ 0.014871 55.13%

2035 $ 0.015614 62.89%

2036 $ 0.016395 71.03%

2037 $ 0.017215 79.59%

2038 $ 0.018075 88.56%

2039 $ 0.018979 97.99%

2040 $ 0.019928 107.89% Vis mer Kortsiktig Windfall Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.009586 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009587 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009595 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.009625 0.41% Windfall Token (WFT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WFT September 21, 2025(I dag) er $0.009586 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Windfall Token (WFT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WFT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009587 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Windfall Token (WFT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WFT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009595 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Windfall Token (WFT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WFT $0.009625 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Windfall Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.009586$ 0.009586 $ 0.009586 Prisendring (24 t) +22.69% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K Volum (24 timer) -- Den siste WFT-prisen er $ 0.009586. Den har en 24-timers endring på +22.69%, med et 24-timers handelsvolum på $ 37.69K. Videre har WFT en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se WFT livepris

Hvordan kjøpe Windfall Token (WFT) Prøver du å kjøpe WFT? Du kan nå kjøpe WFT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Windfall Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper WFT nå

Windfall Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Windfall Token direktepris, er gjeldende pris for Windfall Token 0.009586USD. Den sirkulerende forsyningen av Windfall Token(WFT) er 0.00 WFT , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.78% $ 0.004208 $ 0.011285 $ 0.0048

7 dager 0.15% $ 0.001286 $ 0.011285 $ 0.004102

30 dager -0.03% $ -0.000394 $ 0.01899 $ 0.004102 24-timers ytelse De siste 24 timene har Windfall Token vist en prisbevegelse på $0.004208 , noe som gjenspeiler en 0.78% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Windfall Token handlet på en topp på $0.011285 og en bunn på $0.004102 . Det så en prisendring på 0.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til WFT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Windfall Token opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000394 av dens verdi. Dette indikerer at WFT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Windfall Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WFT prishistorikk

Hvordan fungerer Windfall Token (WFT) prisforutsigelsesmodul? Windfall Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WFT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Windfall Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WFT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Windfall Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WFT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WFT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Windfall Token.

Hvorfor er WFT-prisforutsigelse viktig?

WFT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WFT nå? I følge dine forutsigelser vil WFT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WFT neste måned? I følge Windfall Token (WFT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WFT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WFT koste i 2026? Prisen på 1 Windfall Token (WFT) i dag er $0.009586 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WFT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WFT i 2027? Windfall Token (WFT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WFT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WFT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Windfall Token (WFT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WFT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Windfall Token (WFT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WFT koste i 2030? Prisen på 1 Windfall Token (WFT) i dag er $0.009586 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WFT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WFT i 2040? Windfall Token (WFT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WFT innen 2040.