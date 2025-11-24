WEED Token (WEED)-prisforutsigelse (USD)

Få WEED Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WEED vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på WEED Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0029986 $0.0029986 $0.0029986 +0.01% USD Faktisk Prediksjon WEED Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) WEED Token (WEED) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan WEED Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002998 i 2025. WEED Token (WEED) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan WEED Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003148 i 2026. WEED Token (WEED) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WEED for 2027 $ 0.003305 med en 10.25% vekstrate. WEED Token (WEED) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WEED for 2028 $ 0.003471 med en 15.76% vekstrate. WEED Token (WEED) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WEED for 2029 $ 0.003644 med en 21.55% vekstrate. WEED Token (WEED) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WEED for 2030 $ 0.003827 med en 27.63% vekstrate. WEED Token (WEED) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på WEED Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006233. WEED Token (WEED) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på WEED Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010154. År Pris Vekst 2025 $ 0.002998 0.00%

2026 $ 0.003148 5.00%

2027 $ 0.003305 10.25%

2028 $ 0.003471 15.76%

2029 $ 0.003644 21.55%

2030 $ 0.003827 27.63%

2031 $ 0.004018 34.01%

2032 $ 0.004219 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004430 47.75%

2034 $ 0.004651 55.13%

2035 $ 0.004884 62.89%

2036 $ 0.005128 71.03%

2037 $ 0.005385 79.59%

2038 $ 0.005654 88.56%

2039 $ 0.005937 97.99%

2040 $ 0.006233 107.89% Vis mer Kortsiktig WEED Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.002998 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.002999 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003001 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003010 0.41% WEED Token (WEED) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WEED November 24, 2025(I dag) er $0.002998 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. WEED Token (WEED) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WEED, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002999 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. WEED Token (WEED) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WEED, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003001 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. WEED Token (WEED) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WEED $0.003010 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende WEED Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0029986$ 0.0029986 $ 0.0029986 Prisendring (24 t) +0.01% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K Volum (24 timer) -- Den siste WEED-prisen er $ 0.0029986. Den har en 24-timers endring på +0.01%, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.13K. Videre har WEED en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se WEED livepris

WEED Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for WEED Token direktepris, er gjeldende pris for WEED Token 0.002997USD. Den sirkulerende forsyningen av WEED Token(WEED) er 0.00 WEED , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000000 $ 0.003065 $ 0.002996

7 dager -0.13% $ -0.000467 $ 0.003576 $ 0.002996

30 dager -0.95% $ -0.069700 $ 0.08826 $ 0.002996 24-timers ytelse De siste 24 timene har WEED Token vist en prisbevegelse på $0.000000 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har WEED Token handlet på en topp på $0.003576 og en bunn på $0.002996 . Det så en prisendring på -0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til WEED for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har WEED Token opplevd en -0.95% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.069700 av dens verdi. Dette indikerer at WEED kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette WEED Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WEED prishistorikk

Hvordan fungerer WEED Token (WEED) prisforutsigelsesmodul? WEED Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WEED basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for WEED Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WEED, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til WEED Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WEED. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WEED for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til WEED Token.

Hvorfor er WEED-prisforutsigelse viktig?

WEED-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WEED nå? I følge dine forutsigelser vil WEED oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WEED neste måned? I følge WEED Token (WEED)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WEED-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WEED koste i 2026? Prisen på 1 WEED Token (WEED) i dag er $0.002998 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WEED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WEED i 2027? WEED Token (WEED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WEED innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WEED i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil WEED Token (WEED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WEED i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil WEED Token (WEED) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WEED koste i 2030? Prisen på 1 WEED Token (WEED) i dag er $0.002998 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WEED øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WEED i 2040? WEED Token (WEED) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WEED innen 2040. Registrer deg nå