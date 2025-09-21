Walk Token (WALK)-prisforutsigelse (USD)

Få Walk Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WALK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Walk Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02455 $0.02455 $0.02455 0.00% USD Faktisk Prediksjon Walk Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Walk Token (WALK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Walk Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02455 i 2025. Walk Token (WALK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Walk Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.025777 i 2026. Walk Token (WALK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WALK for 2027 $ 0.027066 med en 10.25% vekstrate. Walk Token (WALK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WALK for 2028 $ 0.028419 med en 15.76% vekstrate. Walk Token (WALK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WALK for 2029 $ 0.029840 med en 21.55% vekstrate. Walk Token (WALK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WALK for 2030 $ 0.031332 med en 27.63% vekstrate. Walk Token (WALK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Walk Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.051037. Walk Token (WALK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Walk Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.083135. År Pris Vekst 2025 $ 0.02455 0.00%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.024650 0.41% Walk Token (WALK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WALK September 21, 2025(I dag) er $0.02455 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Walk Token (WALK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WALK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.024553 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Walk Token (WALK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WALK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.024573 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Walk Token (WALK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WALK $0.024650 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Walk Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02455$ 0.02455 $ 0.02455 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Volum (24 timer) +1.01% Den siste WALK-prisen er $ 0.02455. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.01. Videre har WALK en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se WALK livepris

Walk Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Walk Token direktepris, er gjeldende pris for Walk Token 0.02455USD. Den sirkulerende forsyningen av Walk Token(WALK) er 0.00 WALK , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000109 $ 0.02455 $ 0.02444

7 dager 0.00% $ 0.000029 $ 0.0259 $ 0.0232

30 dager -0.06% $ -0.001610 $ 0.02799 $ 0.01705 24-timers ytelse De siste 24 timene har Walk Token vist en prisbevegelse på $0.000109 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Walk Token handlet på en topp på $0.0259 og en bunn på $0.0232 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til WALK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Walk Token opplevd en -0.06% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001610 av dens verdi. Dette indikerer at WALK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Walk Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full WALK prishistorikk

Hvordan fungerer Walk Token (WALK) prisforutsigelsesmodul? Walk Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WALK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Walk Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WALK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Walk Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WALK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WALK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Walk Token.

Hvorfor er WALK-prisforutsigelse viktig?

WALK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WALK nå? I følge dine forutsigelser vil WALK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WALK neste måned? I følge Walk Token (WALK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WALK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WALK koste i 2026? Prisen på 1 Walk Token (WALK) i dag er $0.02455 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WALK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WALK i 2027? Walk Token (WALK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WALK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WALK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Walk Token (WALK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WALK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Walk Token (WALK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WALK koste i 2030? Prisen på 1 Walk Token (WALK) i dag er $0.02455 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WALK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WALK i 2040? Walk Token (WALK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WALK innen 2040.