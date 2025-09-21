VentureMind AI (VNTR)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på VentureMind AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00166 $0.00166 $0.00166 +0.30% USD Faktisk Prediksjon VentureMind AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan VentureMind AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00166 i 2025. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan VentureMind AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001743 i 2026. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNTR for 2027 $ 0.001830 med en 10.25% vekstrate. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNTR for 2028 $ 0.001921 med en 15.76% vekstrate. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNTR for 2029 $ 0.002017 med en 21.55% vekstrate. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VNTR for 2030 $ 0.002118 med en 27.63% vekstrate. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på VentureMind AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003451. VentureMind AI (VNTR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på VentureMind AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005621. År Pris Vekst 2025 $ 0.00166 0.00%

Gjeldende VentureMind AI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00166$ 0.00166 $ 0.00166 Prisendring (24 t) +0.30% Markedsverdi $ 718.77K$ 718.77K $ 718.77K Opplagsforsyning 433.00M 433.00M 433.00M Volum (24 timer) $ 9.37$ 9.37 $ 9.37 Volum (24 timer) +9.37% Den siste VNTR-prisen er $ 0.00166. Den har en 24-timers endring på +0.30%, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.37. Videre har VNTR en sirkulerende forsyning på 433.00M og total markedsverdi på $ 718.77K. Se VNTR livepris

Hvordan kjøpe VentureMind AI (VNTR) Prøver du å kjøpe VNTR? Du kan nå kjøpe VNTR via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper VentureMind AI og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper VNTR nå

VentureMind AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for VentureMind AI direktepris, er gjeldende pris for VentureMind AI 0.00166USD. Den sirkulerende forsyningen av VentureMind AI(VNTR) er 0.00 VNTR , som gir den en markedsverdi på $718.77K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000062 $ 0.001723 $ 0.001655

7 dager -0.30% $ -0.000739 $ 0.0026 $ 0.001592

30 dager -0.02% $ -0.000039 $ 0.00265 $ 0.00141 24-timers ytelse De siste 24 timene har VentureMind AI vist en prisbevegelse på $-0.000062 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har VentureMind AI handlet på en topp på $0.0026 og en bunn på $0.001592 . Det så en prisendring på -0.30% . Denne nylige trenden viser potensialet til VNTR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har VentureMind AI opplevd en -0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000039 av dens verdi. Dette indikerer at VNTR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette VentureMind AI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full VNTR prishistorikk

Hvordan fungerer VentureMind AI (VNTR) prisforutsigelsesmodul? VentureMind AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VNTR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for VentureMind AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VNTR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til VentureMind AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VNTR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VNTR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til VentureMind AI.

Hvorfor er VNTR-prisforutsigelse viktig?

VNTR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VNTR nå? I følge dine forutsigelser vil VNTR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VNTR neste måned? I følge VentureMind AI (VNTR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VNTR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VNTR koste i 2026? Prisen på 1 VentureMind AI (VNTR) i dag er $0.00166 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VNTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VNTR i 2027? VentureMind AI (VNTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VNTR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VNTR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil VentureMind AI (VNTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VNTR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil VentureMind AI (VNTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VNTR koste i 2030? Prisen på 1 VentureMind AI (VNTR) i dag er $0.00166 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VNTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VNTR i 2040? VentureMind AI (VNTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VNTR innen 2040.