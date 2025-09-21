Vectorspace AI X (VAIX)-prisforutsigelse (USD)

Få Vectorspace AI X prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VAIX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp VAIX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Vectorspace AI X % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0209 $0.0209 $0.0209 -8.25% USD Faktisk Prediksjon Vectorspace AI X-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Vectorspace AI X potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0209 i 2025. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Vectorspace AI X potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021945 i 2026. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAIX for 2027 $ 0.023042 med en 10.25% vekstrate. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAIX for 2028 $ 0.024194 med en 15.76% vekstrate. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAIX for 2029 $ 0.025404 med en 21.55% vekstrate. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VAIX for 2030 $ 0.026674 med en 27.63% vekstrate. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Vectorspace AI X potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043449. Vectorspace AI X (VAIX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Vectorspace AI X potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.070774. År Pris Vekst 2025 $ 0.0209 0.00%

2026 $ 0.021945 5.00%

2027 $ 0.023042 10.25%

2028 $ 0.024194 15.76%

2029 $ 0.025404 21.55%

2030 $ 0.026674 27.63%

2031 $ 0.028007 34.01%

2032 $ 0.029408 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.030878 47.75%

2034 $ 0.032422 55.13%

2035 $ 0.034043 62.89%

2036 $ 0.035746 71.03%

2037 $ 0.037533 79.59%

2038 $ 0.039410 88.56%

2039 $ 0.041380 97.99%

2040 $ 0.043449 107.89% Vis mer Kortsiktig Vectorspace AI X-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0209 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.020902 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.020920 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.020985 0.41% Vectorspace AI X (VAIX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VAIX September 21, 2025(I dag) er $0.0209 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Vectorspace AI X (VAIX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VAIX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.020902 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Vectorspace AI X (VAIX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VAIX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.020920 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Vectorspace AI X (VAIX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VAIX $0.020985 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Vectorspace AI X prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0209$ 0.0209 $ 0.0209 Prisendring (24 t) -8.25% Markedsverdi $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Opplagsforsyning 49.88M 49.88M 49.88M Volum (24 timer) $ 737.41$ 737.41 $ 737.41 Volum (24 timer) +737.41% Den siste VAIX-prisen er $ 0.0209. Den har en 24-timers endring på -8.25%, med et 24-timers handelsvolum på $ 737.41. Videre har VAIX en sirkulerende forsyning på 49.88M og total markedsverdi på $ 1.04M. Se VAIX livepris

Hvordan kjøpe Vectorspace AI X (VAIX) Prøver du å kjøpe VAIX? Du kan nå kjøpe VAIX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Vectorspace AI X og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper VAIX nå

Vectorspace AI X Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Vectorspace AI X direktepris, er gjeldende pris for Vectorspace AI X 0.0209USD. Den sirkulerende forsyningen av Vectorspace AI X(VAIX) er 0.00 VAIX , som gir den en markedsverdi på $1.04M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.14% $ -0.003550 $ 0.02595 $ 0.02069

7 dager -0.19% $ -0.0051 $ 0.0263 $ 0.02069

30 dager -0.20% $ -0.005250 $ 0.04387 $ 0.0198 24-timers ytelse De siste 24 timene har Vectorspace AI X vist en prisbevegelse på $-0.003550 , noe som gjenspeiler en -0.14% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Vectorspace AI X handlet på en topp på $0.0263 og en bunn på $0.02069 . Det så en prisendring på -0.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til VAIX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Vectorspace AI X opplevd en -0.20% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.005250 av dens verdi. Dette indikerer at VAIX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Vectorspace AI X prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full VAIX prishistorikk

Hvordan fungerer Vectorspace AI X (VAIX) prisforutsigelsesmodul? Vectorspace AI X-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VAIX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Vectorspace AI X det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VAIX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Vectorspace AI X. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VAIX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VAIX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Vectorspace AI X.

Hvorfor er VAIX-prisforutsigelse viktig?

VAIX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VAIX nå? I følge dine forutsigelser vil VAIX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VAIX neste måned? I følge Vectorspace AI X (VAIX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VAIX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VAIX koste i 2026? Prisen på 1 Vectorspace AI X (VAIX) i dag er $0.0209 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VAIX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VAIX i 2027? Vectorspace AI X (VAIX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VAIX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VAIX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Vectorspace AI X (VAIX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VAIX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Vectorspace AI X (VAIX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VAIX koste i 2030? Prisen på 1 Vectorspace AI X (VAIX) i dag er $0.0209 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VAIX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VAIX i 2040? Vectorspace AI X (VAIX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VAIX innen 2040. Registrer deg nå