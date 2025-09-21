DefiTuna (TUNA)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på DefiTuna % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

2026 $ 0.129118 5.00%

2027 $ 0.135574 10.25%

2028 $ 0.142353 15.76%

2029 $ 0.149470 21.55%

2030 $ 0.156944 27.63%

2031 $ 0.164791 34.01%

2032 $ 0.173031 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.181682 47.75%

2034 $ 0.190766 55.13%

2035 $ 0.200305 62.89%

2036 $ 0.210320 71.03%

2037 $ 0.220836 79.59%

2038 $ 0.231878 88.56%

2039 $ 0.243472 97.99%

2040 $ 0.255645 107.89% Vis mer Kortsiktig DefiTuna-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.12297 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.122986 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.123087 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.123475 0.41% DefiTuna (TUNA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TUNA September 21, 2025(I dag) er $0.12297 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. DefiTuna (TUNA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TUNA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.122986 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. DefiTuna (TUNA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TUNA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.123087 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. DefiTuna (TUNA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TUNA $0.123475 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende DefiTuna prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.12297$ 0.12297 $ 0.12297 Prisendring (24 t) -7.91% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 44.98K$ 44.98K $ 44.98K Volum (24 timer) -- Den siste TUNA-prisen er $ 0.12297. Den har en 24-timers endring på -7.91%, med et 24-timers handelsvolum på $ 44.98K. Videre har TUNA en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se TUNA livepris

DefiTuna Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for DefiTuna direktepris, er gjeldende pris for DefiTuna 0.1226USD. Den sirkulerende forsyningen av DefiTuna(TUNA) er 0.00 TUNA , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.17% $ -0.026750 $ 0.15 $ 0.11731

7 dager -0.29% $ -0.050560 $ 0.17376 $ 0.11731

30 dager 0.29% $ 0.027880 $ 0.185 $ 0.08172 24-timers ytelse De siste 24 timene har DefiTuna vist en prisbevegelse på $-0.026750 , noe som gjenspeiler en -0.17% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har DefiTuna handlet på en topp på $0.17376 og en bunn på $0.11731 . Det så en prisendring på -0.29% . Denne nylige trenden viser potensialet til TUNA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har DefiTuna opplevd en 0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $0.027880 av dens verdi. Dette indikerer at TUNA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette DefiTuna prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TUNA prishistorikk

Hvordan fungerer DefiTuna (TUNA) prisforutsigelsesmodul? DefiTuna-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TUNA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for DefiTuna det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TUNA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til DefiTuna. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TUNA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TUNA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til DefiTuna.

Hvorfor er TUNA-prisforutsigelse viktig?

TUNA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TUNA nå? I følge dine forutsigelser vil TUNA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TUNA neste måned? I følge DefiTuna (TUNA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TUNA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TUNA koste i 2026? Prisen på 1 DefiTuna (TUNA) i dag er $0.12297 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TUNA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TUNA i 2027? DefiTuna (TUNA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TUNA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TUNA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil DefiTuna (TUNA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TUNA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil DefiTuna (TUNA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TUNA koste i 2030? Prisen på 1 DefiTuna (TUNA) i dag er $0.12297 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TUNA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TUNA i 2040? DefiTuna (TUNA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TUNA innen 2040.