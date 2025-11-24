Basert på forutsigelsen din, kan Taiwan Semiconductor potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 275.62 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Taiwan Semiconductor potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 289.401 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TSMON for 2027 $ 303.8710 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TSMON for 2028 $ 319.0646 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TSMON for 2029 $ 335.0178 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TSMON for 2030 $ 351.7687 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Taiwan Semiconductor potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 572.9941.

I 2050 kan prisen på Taiwan Semiconductor potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 933.3471.