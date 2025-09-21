TrueBit (TRU1)-prisforutsigelse (USD)

TrueBit-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) TrueBit (TRU1) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan TrueBit potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.22975 i 2025. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan TrueBit potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.241237 i 2026. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRU1 for 2027 $ 0.253299 med en 10.25% vekstrate. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRU1 for 2028 $ 0.265964 med en 15.76% vekstrate. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRU1 for 2029 $ 0.279262 med en 21.55% vekstrate. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TRU1 for 2030 $ 0.293225 med en 27.63% vekstrate. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på TrueBit potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.477633. TrueBit (TRU1) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på TrueBit potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.778015. År Pris Vekst 2025 $ 0.22975 0.00%

2026 $ 0.241237 5.00%

2027 $ 0.253299 10.25%

2028 $ 0.265964 15.76%

2029 $ 0.279262 21.55%

2030 $ 0.293225 27.63%

2031 $ 0.307886 34.01%

2032 $ 0.323281 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.339445 47.75%

2034 $ 0.356417 55.13%

2035 $ 0.374238 62.89%

2036 $ 0.392950 71.03%

2037 $ 0.412597 79.59%

2038 $ 0.433227 88.56%

2039 $ 0.454889 97.99%

2040 $ 0.477633 107.89% Vis mer Kortsiktig TrueBit-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.22975 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.229781 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.229970 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.230694 0.41% TrueBit (TRU1) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TRU1 September 21, 2025(I dag) er $0.22975 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. TrueBit (TRU1) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TRU1, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.229781 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. TrueBit (TRU1) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TRU1, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.229970 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. TrueBit (TRU1) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TRU1 $0.230694 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende TrueBit prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.22975 Prisendring (24 t) -0.91% Markedsverdi $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 Volum (24 timer) $ 54.60K Den siste TRU1-prisen er $ 0.22975. Den har en 24-timers endring på -0.91%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.60K. Videre har TRU1 en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00.

TrueBit Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for TrueBit direktepris, er gjeldende pris for TrueBit 0.22975USD. Den sirkulerende forsyningen av TrueBit(TRU1) er 0.00 TRU1 , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.001670 $ 0.23288 $ 0.224

7 dager -0.05% $ -0.0126 $ 0.253 $ 0.224

30 dager 0.03% $ 0.005709 $ 0.26562 $ 0.21434 24-timers ytelse De siste 24 timene har TrueBit vist en prisbevegelse på $-0.001670 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har TrueBit handlet på en topp på $0.253 og en bunn på $0.224 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til TRU1 for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har TrueBit opplevd en 0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.005709 av dens verdi. Dette indikerer at TRU1 kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer TrueBit (TRU1) prisforutsigelsesmodul? TrueBit-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TRU1 basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for TrueBit det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TRU1, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til TrueBit. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TRU1. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TRU1 for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til TrueBit.

Hvorfor er TRU1-prisforutsigelse viktig?

TRU1-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

