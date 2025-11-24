Torum (TORUM)-prisforutsigelse (USD)

Få Torum prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TORUM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Torum-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Torum (TORUM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Torum potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00333 i 2025. Torum (TORUM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Torum potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003496 i 2026. Torum (TORUM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TORUM for 2027 $ 0.003671 med en 10.25% vekstrate. Torum (TORUM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TORUM for 2028 $ 0.003854 med en 15.76% vekstrate. Torum (TORUM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TORUM for 2029 $ 0.004047 med en 21.55% vekstrate. Torum (TORUM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TORUM for 2030 $ 0.004250 med en 27.63% vekstrate. Torum (TORUM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Torum potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006922. Torum (TORUM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Torum potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011276.

2026 $ 0.003496 5.00%

2027 $ 0.003671 10.25%

2028 $ 0.003854 15.76%

2029 $ 0.004047 21.55%

2030 $ 0.004250 27.63%

2031 $ 0.004462 34.01%

2032 $ 0.004685 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004919 47.75%

2034 $ 0.005165 55.13%

2035 $ 0.005424 62.89%

2036 $ 0.005695 71.03%

2037 $ 0.005980 79.59%

2038 $ 0.006279 88.56%

2039 $ 0.006593 97.99%

2040 $ 0.006922 107.89% Vis mer Kortsiktig Torum-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.00333 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003330 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003333 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003343 0.41% Torum (TORUM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TORUM November 24, 2025(I dag) er $0.00333 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Torum (TORUM) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TORUM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003330 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Torum (TORUM) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TORUM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003333 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Torum (TORUM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TORUM $0.003343 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Torum prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00333$ 0.00333 $ 0.00333 Prisendring (24 t) -0.65% Markedsverdi $ 652.75K$ 652.75K $ 652.75K Opplagsforsyning 194.10M 194.10M 194.10M Volum (24 timer) $ 83.61K$ 83.61K $ 83.61K Volum (24 timer) -- Den siste TORUM-prisen er $ 0.00333. Den har en 24-timers endring på -0.65%, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.61K. Videre har TORUM en sirkulerende forsyning på 194.10M og total markedsverdi på $ 652.75K. Se TORUM livepris

Hvordan kjøpe Torum (TORUM) Prøver du å kjøpe TORUM? Du kan nå kjøpe TORUM via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Torum og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper TORUM nå

Torum Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Torum direktepris, er gjeldende pris for Torum 0.003363USD. Den sirkulerende forsyningen av Torum(TORUM) er 0.00 TORUM , som gir den en markedsverdi på $652.75K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000063 $ 0.00354 $ 0.00326

7 dager -0.10% $ -0.000376 $ 0.004023 $ 0.003215

30 dager -0.30% $ -0.001440 $ 0.00482 $ 0.003022 24-timers ytelse De siste 24 timene har Torum vist en prisbevegelse på $-0.000063 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Torum handlet på en topp på $0.004023 og en bunn på $0.003215 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til TORUM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Torum opplevd en -0.30% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001440 av dens verdi. Dette indikerer at TORUM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Torum prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TORUM prishistorikk

Hvordan fungerer Torum (TORUM) prisforutsigelsesmodul? Torum-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TORUM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Torum det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TORUM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Torum. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TORUM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TORUM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Torum.

Hvorfor er TORUM-prisforutsigelse viktig?

TORUM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

