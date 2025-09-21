THORWallet DEX (TGT1)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på THORWallet DEX % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.022602 $0.022602 $0.022602 +3.12% USD Faktisk Prediksjon THORWallet DEX-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan THORWallet DEX potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022602 i 2025. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan THORWallet DEX potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023732 i 2026. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT1 for 2027 $ 0.024918 med en 10.25% vekstrate. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT1 for 2028 $ 0.026164 med en 15.76% vekstrate. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT1 for 2029 $ 0.027472 med en 21.55% vekstrate. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT1 for 2030 $ 0.028846 med en 27.63% vekstrate. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på THORWallet DEX potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.046987. THORWallet DEX (TGT1) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på THORWallet DEX potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.076538. År Pris Vekst 2025 $ 0.022602 0.00%

Gjeldende THORWallet DEX prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.022602$ 0.022602 $ 0.022602 Prisendring (24 t) +3.12% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 80.09K$ 80.09K $ 80.09K Volum (24 timer) -- Den siste TGT1-prisen er $ 0.022602. Den har en 24-timers endring på +3.12%, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.09K. Videre har TGT1 en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se TGT1 livepris

THORWallet DEX Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for THORWallet DEX direktepris, er gjeldende pris for THORWallet DEX 0.022602USD. Den sirkulerende forsyningen av THORWallet DEX(TGT1) er 0.00 TGT1 , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000413 $ 0.022618 $ 0.020082

7 dager 0.21% $ 0.003848 $ 0.025405 $ 0.018503

30 dager 0.50% $ 0.007522 $ 0.027119 $ 0.012203 24-timers ytelse De siste 24 timene har THORWallet DEX vist en prisbevegelse på $0.000413 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har THORWallet DEX handlet på en topp på $0.025405 og en bunn på $0.018503 . Det så en prisendring på 0.21% . Denne nylige trenden viser potensialet til TGT1 for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har THORWallet DEX opplevd en 0.50% endring, som gjenspeiler omtrent $0.007522 av dens verdi. Dette indikerer at TGT1 kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette THORWallet DEX prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TGT1 prishistorikk

Hvordan fungerer THORWallet DEX (TGT1) prisforutsigelsesmodul? THORWallet DEX-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TGT1 basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for THORWallet DEX det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TGT1, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til THORWallet DEX. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TGT1. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TGT1 for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til THORWallet DEX.

Hvorfor er TGT1-prisforutsigelse viktig?

TGT1-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TGT1 nå? I følge dine forutsigelser vil TGT1 oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TGT1 neste måned? I følge THORWallet DEX (TGT1)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TGT1-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TGT1 koste i 2026? Prisen på 1 THORWallet DEX (TGT1) i dag er $0.022602 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TGT1 øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TGT1 i 2027? THORWallet DEX (TGT1) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TGT1 innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TGT1 i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil THORWallet DEX (TGT1) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TGT1 i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil THORWallet DEX (TGT1) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TGT1 koste i 2030? Prisen på 1 THORWallet DEX (TGT1) i dag er $0.022602 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TGT1 øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TGT1 i 2040? THORWallet DEX (TGT1) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TGT1 innen 2040.