Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på TOKYO GAMES TOKEN % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.003566 $0.003566 $0.003566 -0.94% USD Faktisk Prediksjon TOKYO GAMES TOKEN-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan TOKYO GAMES TOKEN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003566 i 2025. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan TOKYO GAMES TOKEN potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003744 i 2026. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT for 2027 $ 0.003931 med en 10.25% vekstrate. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT for 2028 $ 0.004128 med en 15.76% vekstrate. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT for 2029 $ 0.004334 med en 21.55% vekstrate. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TGT for 2030 $ 0.004551 med en 27.63% vekstrate. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på TOKYO GAMES TOKEN potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007413. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på TOKYO GAMES TOKEN potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012075. År Pris Vekst 2025 $ 0.003566 0.00%

2026 $ 0.003744 5.00%

2027 $ 0.003931 10.25%

2028 $ 0.004128 15.76%

2029 $ 0.004334 21.55%

2030 $ 0.004551 27.63%

2031 $ 0.004778 34.01%

2032 $ 0.005017 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005268 47.75%

2034 $ 0.005532 55.13%

2035 $ 0.005808 62.89%

2036 $ 0.006099 71.03%

2037 $ 0.006404 79.59%

2038 $ 0.006724 88.56%

2039 $ 0.007060 97.99%

2040 $ 0.007413 107.89% Vis mer Kortsiktig TOKYO GAMES TOKEN-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003566 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003566 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003569 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003580 0.41% TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TGT September 21, 2025(I dag) er $0.003566 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TGT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003566 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TGT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003569 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TGT $0.003580 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende TOKYO GAMES TOKEN prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.003566$ 0.003566 $ 0.003566 Prisendring (24 t) -0.94% Markedsverdi $ 573.65K$ 573.65K $ 573.65K Opplagsforsyning 160.82M 160.82M 160.82M Volum (24 timer) $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Volum (24 timer) -- Den siste TGT-prisen er $ 0.003566. Den har en 24-timers endring på -0.94%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.21K. Videre har TGT en sirkulerende forsyning på 160.82M og total markedsverdi på $ 573.65K. Se TGT livepris

Hvordan kjøpe TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Prøver du å kjøpe TGT? Du kan nå kjøpe TGT via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper TOKYO GAMES TOKEN og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper TGT nå

TOKYO GAMES TOKEN Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for TOKYO GAMES TOKEN direktepris, er gjeldende pris for TOKYO GAMES TOKEN 0.003567USD. Den sirkulerende forsyningen av TOKYO GAMES TOKEN(TGT) er 0.00 TGT , som gir den en markedsverdi på $573.65K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.07% $ -0.000271 $ 0.004507 $ 0.0034

7 dager 0.01% $ 0.000034 $ 0.004507 $ 0.003275

30 dager -0.09% $ -0.000368 $ 0.006951 $ 0.002926 24-timers ytelse De siste 24 timene har TOKYO GAMES TOKEN vist en prisbevegelse på $-0.000271 , noe som gjenspeiler en -0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har TOKYO GAMES TOKEN handlet på en topp på $0.004507 og en bunn på $0.003275 . Det så en prisendring på 0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til TGT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har TOKYO GAMES TOKEN opplevd en -0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000368 av dens verdi. Dette indikerer at TGT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette TOKYO GAMES TOKEN prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TGT prishistorikk

Hvordan fungerer TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prisforutsigelsesmodul? TOKYO GAMES TOKEN-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TGT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for TOKYO GAMES TOKEN det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TGT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til TOKYO GAMES TOKEN. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TGT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TGT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til TOKYO GAMES TOKEN.

Hvorfor er TGT-prisforutsigelse viktig?

TGT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TGT nå? I følge dine forutsigelser vil TGT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TGT neste måned? I følge TOKYO GAMES TOKEN (TGT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TGT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TGT koste i 2026? Prisen på 1 TOKYO GAMES TOKEN (TGT) i dag er $0.003566 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TGT i 2027? TOKYO GAMES TOKEN (TGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TGT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TGT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil TOKYO GAMES TOKEN (TGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TGT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil TOKYO GAMES TOKEN (TGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TGT koste i 2030? Prisen på 1 TOKYO GAMES TOKEN (TGT) i dag er $0.003566 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TGT i 2040? TOKYO GAMES TOKEN (TGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TGT innen 2040.