Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SUSHI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.7764 $0.7764 $0.7764 -0.28% USD Faktisk Prediksjon SUSHI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SUSHI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.7764 i 2025. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SUSHI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.815220 i 2026. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSHI for 2027 $ 0.855981 med en 10.25% vekstrate. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSHI for 2028 $ 0.898780 med en 15.76% vekstrate. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSHI for 2029 $ 0.943719 med en 21.55% vekstrate. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSHI for 2030 $ 0.990905 med en 27.63% vekstrate. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SUSHI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.6140. SUSHI (SUSHI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SUSHI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.6291. År Pris Vekst 2025 $ 0.7764 0.00%

2026 $ 0.815220 5.00%

2027 $ 0.855981 10.25%

2028 $ 0.898780 15.76%

2029 $ 0.943719 21.55%

2030 $ 0.990905 27.63%

2031 $ 1.0404 34.01%

2032 $ 1.0924 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.1470 47.75%

2034 $ 1.2044 55.13%

2035 $ 1.2646 62.89%

2036 $ 1.3279 71.03%

2037 $ 1.3943 79.59%

2038 $ 1.4640 88.56%

2039 $ 1.5372 97.99%

2040 $ 1.6140 107.89% Vis mer Kortsiktig SUSHI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.7764 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.776506 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.777144 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.779590 0.41% SUSHI (SUSHI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SUSHI September 21, 2025(I dag) er $0.7764 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SUSHI (SUSHI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SUSHI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.776506 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SUSHI (SUSHI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SUSHI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.777144 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SUSHI (SUSHI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SUSHI $0.779590 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SUSHI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.7764$ 0.7764 $ 0.7764 Prisendring (24 t) -0.27% Markedsverdi $ 221.58M$ 221.58M $ 221.58M Opplagsforsyning 285.40M 285.40M 285.40M Volum (24 timer) $ 583.29K$ 583.29K $ 583.29K Volum (24 timer) -- Den siste SUSHI-prisen er $ 0.7764. Den har en 24-timers endring på -0.28%, med et 24-timers handelsvolum på $ 583.29K. Videre har SUSHI en sirkulerende forsyning på 285.40M og total markedsverdi på $ 221.58M. Se SUSHI livepris

SUSHI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SUSHI direktepris, er gjeldende pris for SUSHI 0.7764USD. Den sirkulerende forsyningen av SUSHI(SUSHI) er 0.00 SUSHI , som gir den en markedsverdi på $221.58M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.008099 $ 0.7828 $ 0.7592

7 dager -0.08% $ -0.074400 $ 0.8588 $ 0.7508

30 dager 0.01% $ 0.011199 $ 0.9043 $ 0.7064 24-timers ytelse De siste 24 timene har SUSHI vist en prisbevegelse på $0.008099 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SUSHI handlet på en topp på $0.8588 og en bunn på $0.7508 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til SUSHI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SUSHI opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.011199 av dens verdi. Dette indikerer at SUSHI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette SUSHI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SUSHI prishistorikk

Hvordan fungerer SUSHI (SUSHI) prisforutsigelsesmodul? SUSHI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SUSHI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SUSHI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SUSHI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SUSHI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SUSHI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SUSHI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SUSHI.

Hvorfor er SUSHI-prisforutsigelse viktig?

SUSHI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SUSHI nå? I følge dine forutsigelser vil SUSHI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SUSHI neste måned? I følge SUSHI (SUSHI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SUSHI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SUSHI koste i 2026? Prisen på 1 SUSHI (SUSHI) i dag er $0.7764 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SUSHI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SUSHI i 2027? SUSHI (SUSHI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SUSHI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SUSHI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil SUSHI (SUSHI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SUSHI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil SUSHI (SUSHI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SUSHI koste i 2030? Prisen på 1 SUSHI (SUSHI) i dag er $0.7764 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SUSHI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SUSHI i 2040? SUSHI (SUSHI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SUSHI innen 2040.