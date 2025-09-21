SubQuery Network (SQT)-prisforutsigelse (USD)

Få SubQuery Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SQT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SubQuery Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0007121 $0.0007121 $0.0007121 -0.53% USD Faktisk Prediksjon SubQuery Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SubQuery Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000712 i 2025. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SubQuery Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000747 i 2026. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQT for 2027 $ 0.000785 med en 10.25% vekstrate. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQT for 2028 $ 0.000824 med en 15.76% vekstrate. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQT for 2029 $ 0.000865 med en 21.55% vekstrate. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SQT for 2030 $ 0.000908 med en 27.63% vekstrate. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SubQuery Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001480. SubQuery Network (SQT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SubQuery Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002411.

2026 $ 0.000747 5.00%

2027 $ 0.000785 10.25%

2028 $ 0.000824 15.76%

2029 $ 0.000865 21.55%

2030 $ 0.000908 27.63%

2031 $ 0.000954 34.01%

2032 $ 0.001001 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001052 47.75%

2034 $ 0.001104 55.13%

2035 $ 0.001159 62.89%

2036 $ 0.001217 71.03%

2037 $ 0.001278 79.59%

2038 $ 0.001342 88.56%

2039 $ 0.001409 97.99%

2040 $ 0.001480 107.89% Vis mer Kortsiktig SubQuery Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000712 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000712 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000712 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000715 0.41% SubQuery Network (SQT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SQT September 21, 2025(I dag) er $0.000712 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SubQuery Network (SQT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SQT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000712 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SubQuery Network (SQT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SQT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000712 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SubQuery Network (SQT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SQT $0.000715 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SubQuery Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0007121$ 0.0007121 $ 0.0007121 Prisendring (24 t) -0.53% Markedsverdi $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Opplagsforsyning 2.90B 2.90B 2.90B Volum (24 timer) $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Volum (24 timer) -- Den siste SQT-prisen er $ 0.0007121. Den har en 24-timers endring på -0.53%, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.58K. Videre har SQT en sirkulerende forsyning på 2.90B og total markedsverdi på $ 2.06M.

SubQuery Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SubQuery Network direktepris, er gjeldende pris for SubQuery Network 0.000712USD. Den sirkulerende forsyningen av SubQuery Network(SQT) er 0.00 SQT , som gir den en markedsverdi på $2.06M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000006 $ 0.000733 $ 0.000709

7 dager -0.09% $ -0.000073 $ 0.000807 $ 0.000709

30 dager -0.18% $ -0.000160 $ 0.000975 $ 0.000709 24-timers ytelse De siste 24 timene har SubQuery Network vist en prisbevegelse på $-0.000006 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SubQuery Network handlet på en topp på $0.000807 og en bunn på $0.000709 . Det så en prisendring på -0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til SQT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SubQuery Network opplevd en -0.18% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000160 av dens verdi. Dette indikerer at SQT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette SubQuery Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SQT prishistorikk

Hvordan fungerer SubQuery Network (SQT) prisforutsigelsesmodul? SubQuery Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SQT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SubQuery Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SQT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SubQuery Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SQT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SQT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SubQuery Network.

Hvorfor er SQT-prisforutsigelse viktig?

SQT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

