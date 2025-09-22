Sky Protocol (SKY)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Sky Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.06951 $0.06951 $0.06951 -0.92% USD Faktisk Prediksjon Sky Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Sky Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.06951 i 2025. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Sky Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.072985 i 2026. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKY for 2027 $ 0.076634 med en 10.25% vekstrate. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKY for 2028 $ 0.080466 med en 15.76% vekstrate. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKY for 2029 $ 0.084489 med en 21.55% vekstrate. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKY for 2030 $ 0.088714 med en 27.63% vekstrate. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Sky Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.144506. Sky Protocol (SKY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Sky Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.235385. År Pris Vekst 2025 $ 0.06951 0.00%

2026 $ 0.072985 5.00%

2027 $ 0.076634 10.25%

2028 $ 0.080466 15.76%

2029 $ 0.084489 21.55%

2030 $ 0.088714 27.63%

2031 $ 0.093150 34.01%

2032 $ 0.097807 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.102697 47.75%

2034 $ 0.107832 55.13%

2035 $ 0.113224 62.89%

2036 $ 0.118885 71.03%

2037 $ 0.124829 79.59%

2038 $ 0.131071 88.56%

2039 $ 0.137625 97.99%

2040 $ 0.144506 107.89% Vis mer Kortsiktig Sky Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 22, 2025(I dag) $ 0.06951 0.00%

September 23, 2025(I morgen) $ 0.069519 0.01%

September 29, 2025(Denne uken) $ 0.069576 0.10%

October 22, 2025(30 dager) $ 0.069795 0.41% Sky Protocol (SKY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SKY September 22, 2025(I dag) er $0.06951 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Sky Protocol (SKY) Prisforutsigelse i morgen For September 23, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SKY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.069519 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Sky Protocol (SKY) Prisforutsigelse denne uken September 29, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SKY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.069576 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Sky Protocol (SKY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SKY $0.069795 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Sky Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.06951$ 0.06951 $ 0.06951 Prisendring (24 t) -0.91% Markedsverdi $ 1.63B$ 1.63B $ 1.63B Opplagsforsyning 23.42B 23.42B 23.42B Volum (24 timer) $ 124.98K$ 124.98K $ 124.98K Volum (24 timer) -- Den siste SKY-prisen er $ 0.06951. Den har en 24-timers endring på -0.92%, med et 24-timers handelsvolum på $ 124.98K. Videre har SKY en sirkulerende forsyning på 23.42B og total markedsverdi på $ 1.63B. Se SKY livepris

Sky Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Sky Protocol direktepris, er gjeldende pris for Sky Protocol 0.06951USD. Den sirkulerende forsyningen av Sky Protocol(SKY) er 0.00 SKY , som gir den en markedsverdi på $1.63B . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000740 $ 0.07202 $ 0.06909

7 dager 0.99% $ 0.03451 $ 0.082 $ 0.035

30 dager 0.99% $ 0.03451 $ 0.082 $ 0.035 24-timers ytelse De siste 24 timene har Sky Protocol vist en prisbevegelse på $-0.000740 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Sky Protocol handlet på en topp på $0.082 og en bunn på $0.035 . Det så en prisendring på 0.99% . Denne nylige trenden viser potensialet til SKY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Sky Protocol opplevd en 0.99% endring, som gjenspeiler omtrent $0.03451 av dens verdi. Dette indikerer at SKY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Sky Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SKY prishistorikk

Hvordan fungerer Sky Protocol (SKY) prisforutsigelsesmodul? Sky Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SKY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Sky Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SKY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Sky Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SKY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SKY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Sky Protocol.

Hvorfor er SKY-prisforutsigelse viktig?

SKY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SKY nå? I følge dine forutsigelser vil SKY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SKY neste måned? I følge Sky Protocol (SKY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SKY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SKY koste i 2026? Prisen på 1 Sky Protocol (SKY) i dag er $0.06951 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SKY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SKY i 2027? Sky Protocol (SKY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SKY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SKY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Sky Protocol (SKY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SKY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Sky Protocol (SKY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SKY koste i 2030? Prisen på 1 Sky Protocol (SKY) i dag er $0.06951 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SKY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SKY i 2040? Sky Protocol (SKY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SKY innen 2040.