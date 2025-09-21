SKI MASK DOG (SKI)-prisforutsigelse (USD)

Få SKI MASK DOG prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SKI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SKI

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SKI MASK DOG % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.04152 $0.04152 $0.04152 -4.57% USD Faktisk Prediksjon SKI MASK DOG-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SKI MASK DOG potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.04152 i 2025. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SKI MASK DOG potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043596 i 2026. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKI for 2027 $ 0.045775 med en 10.25% vekstrate. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKI for 2028 $ 0.048064 med en 15.76% vekstrate. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKI for 2029 $ 0.050467 med en 21.55% vekstrate. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKI for 2030 $ 0.052991 med en 27.63% vekstrate. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SKI MASK DOG potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.086317. SKI MASK DOG (SKI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SKI MASK DOG potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.140601. År Pris Vekst 2025 $ 0.04152 0.00%

2026 $ 0.043596 5.00%

2027 $ 0.045775 10.25%

2028 $ 0.048064 15.76%

2029 $ 0.050467 21.55%

2030 $ 0.052991 27.63%

2031 $ 0.055640 34.01%

2032 $ 0.058422 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.061343 47.75%

2034 $ 0.064411 55.13%

2035 $ 0.067631 62.89%

2036 $ 0.071013 71.03%

2037 $ 0.074563 79.59%

2038 $ 0.078292 88.56%

2039 $ 0.082206 97.99%

2040 $ 0.086317 107.89% Vis mer Kortsiktig SKI MASK DOG-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.04152 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.041525 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.041559 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.041690 0.41% SKI MASK DOG (SKI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SKI September 21, 2025(I dag) er $0.04152 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SKI MASK DOG (SKI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SKI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.041525 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SKI MASK DOG (SKI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SKI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.041559 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SKI MASK DOG (SKI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SKI $0.041690 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SKI MASK DOG prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.04152$ 0.04152 $ 0.04152 Prisendring (24 t) -4.56% Markedsverdi $ 41.08M$ 41.08M $ 41.08M Opplagsforsyning 989.40M 989.40M 989.40M Volum (24 timer) $ 87.81K$ 87.81K $ 87.81K Volum (24 timer) -- Den siste SKI-prisen er $ 0.04152. Den har en 24-timers endring på -4.57%, med et 24-timers handelsvolum på $ 87.81K. Videre har SKI en sirkulerende forsyning på 989.40M og total markedsverdi på $ 41.08M. Se SKI livepris

Hvordan kjøpe SKI MASK DOG (SKI) Prøver du å kjøpe SKI? Du kan nå kjøpe SKI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper SKI MASK DOG og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SKI nå

SKI MASK DOG Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SKI MASK DOG direktepris, er gjeldende pris for SKI MASK DOG 0.04152USD. Den sirkulerende forsyningen av SKI MASK DOG(SKI) er 0.00 SKI , som gir den en markedsverdi på $41.08M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.05% $ -0.002419 $ 0.04476 $ 0.03998

7 dager -0.14% $ -0.006999 $ 0.04932 $ 0.03998

30 dager -0.19% $ -0.00981 $ 0.06154 $ 0.03445 24-timers ytelse De siste 24 timene har SKI MASK DOG vist en prisbevegelse på $-0.002419 , noe som gjenspeiler en -0.05% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SKI MASK DOG handlet på en topp på $0.04932 og en bunn på $0.03998 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til SKI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SKI MASK DOG opplevd en -0.19% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.00981 av dens verdi. Dette indikerer at SKI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette SKI MASK DOG prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SKI prishistorikk

Hvordan fungerer SKI MASK DOG (SKI) prisforutsigelsesmodul? SKI MASK DOG-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SKI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SKI MASK DOG det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SKI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SKI MASK DOG. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SKI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SKI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SKI MASK DOG.

Hvorfor er SKI-prisforutsigelse viktig?

SKI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SKI nå? I følge dine forutsigelser vil SKI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SKI neste måned? I følge SKI MASK DOG (SKI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SKI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SKI koste i 2026? Prisen på 1 SKI MASK DOG (SKI) i dag er $0.04152 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SKI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SKI i 2027? SKI MASK DOG (SKI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SKI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SKI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil SKI MASK DOG (SKI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SKI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil SKI MASK DOG (SKI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SKI koste i 2030? Prisen på 1 SKI MASK DOG (SKI) i dag er $0.04152 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SKI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SKI i 2040? SKI MASK DOG (SKI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SKI innen 2040. Registrer deg nå