Soulbound TV (SBX)-prisforutsigelse (USD)

Få Soulbound TV prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SBX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SBX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Soulbound TV % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0001412 $0.0001412 $0.0001412 +11.26% USD Faktisk Prediksjon Soulbound TV-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Soulbound TV potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000141 i 2025. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Soulbound TV potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000148 i 2026. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBX for 2027 $ 0.000155 med en 10.25% vekstrate. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBX for 2028 $ 0.000163 med en 15.76% vekstrate. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBX for 2029 $ 0.000171 med en 21.55% vekstrate. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBX for 2030 $ 0.000180 med en 27.63% vekstrate. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Soulbound TV potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000293. Soulbound TV (SBX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Soulbound TV potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000478. År Pris Vekst 2025 $ 0.000141 0.00%

2026 $ 0.000148 5.00%

2027 $ 0.000155 10.25%

2028 $ 0.000163 15.76%

2029 $ 0.000171 21.55%

2030 $ 0.000180 27.63%

2031 $ 0.000189 34.01%

2032 $ 0.000198 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000208 47.75%

2034 $ 0.000219 55.13%

2035 $ 0.000229 62.89%

2036 $ 0.000241 71.03%

2037 $ 0.000253 79.59%

2038 $ 0.000266 88.56%

2039 $ 0.000279 97.99%

2040 $ 0.000293 107.89% Vis mer Kortsiktig Soulbound TV-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000141 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000141 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000141 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000141 0.41% Soulbound TV (SBX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SBX September 21, 2025(I dag) er $0.000141 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Soulbound TV (SBX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SBX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000141 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Soulbound TV (SBX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SBX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000141 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Soulbound TV (SBX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SBX $0.000141 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Soulbound TV prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0001412$ 0.0001412 $ 0.0001412 Prisendring (24 t) +11.26% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 325.26$ 325.26 $ 325.26 Volum (24 timer) +325.26% Den siste SBX-prisen er $ 0.0001412. Den har en 24-timers endring på +11.26%, med et 24-timers handelsvolum på $ 325.26. Videre har SBX en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se SBX livepris

Hvordan kjøpe Soulbound TV (SBX) Prøver du å kjøpe SBX? Du kan nå kjøpe SBX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Soulbound TV og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SBX nå

Soulbound TV Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Soulbound TV direktepris, er gjeldende pris for Soulbound TV 0.000141USD. Den sirkulerende forsyningen av Soulbound TV(SBX) er 0.00 SBX , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.20% $ -0.000036 $ 0.000178 $ 0.000107

7 dager 0.50% $ 0.000046 $ 0.001479 $ 0.000052

30 dager -0.48% $ -0.000132 $ 0.001479 $ 0.000052 24-timers ytelse De siste 24 timene har Soulbound TV vist en prisbevegelse på $-0.000036 , noe som gjenspeiler en -0.20% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Soulbound TV handlet på en topp på $0.001479 og en bunn på $0.000052 . Det så en prisendring på 0.50% . Denne nylige trenden viser potensialet til SBX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Soulbound TV opplevd en -0.48% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000132 av dens verdi. Dette indikerer at SBX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Soulbound TV prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SBX prishistorikk

Hvordan fungerer Soulbound TV (SBX) prisforutsigelsesmodul? Soulbound TV-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SBX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Soulbound TV det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SBX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Soulbound TV. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SBX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SBX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Soulbound TV.

Hvorfor er SBX-prisforutsigelse viktig?

SBX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SBX nå? I følge dine forutsigelser vil SBX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SBX neste måned? I følge Soulbound TV (SBX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SBX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SBX koste i 2026? Prisen på 1 Soulbound TV (SBX) i dag er $0.000141 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SBX i 2027? Soulbound TV (SBX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SBX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Soulbound TV (SBX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SBX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Soulbound TV (SBX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SBX koste i 2030? Prisen på 1 Soulbound TV (SBX) i dag er $0.000141 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SBX i 2040? Soulbound TV (SBX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBX innen 2040. Registrer deg nå