SharpLink Gaming (SBETON)-prisforutsigelse (USD)

Få SharpLink Gaming prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SBETON vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på SharpLink Gaming % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $9.46 $9.46 $9.46 +0.10% USD Faktisk Prediksjon SharpLink Gaming-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan SharpLink Gaming potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 9.46 i 2025. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan SharpLink Gaming potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 9.9330 i 2026. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBETON for 2027 $ 10.4296 med en 10.25% vekstrate. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBETON for 2028 $ 10.9511 med en 15.76% vekstrate. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBETON for 2029 $ 11.4986 med en 21.55% vekstrate. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SBETON for 2030 $ 12.0736 med en 27.63% vekstrate. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SharpLink Gaming potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 19.6666. SharpLink Gaming (SBETON) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SharpLink Gaming potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 32.0349. År Pris Vekst 2025 $ 9.46 0.00%

2026 $ 9.9330 5.00%

2027 $ 10.4296 10.25%

2028 $ 10.9511 15.76%

2029 $ 11.4986 21.55%

2030 $ 12.0736 27.63%

2031 $ 12.6773 34.01%

2032 $ 13.3111 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 13.9767 47.75%

2034 $ 14.6755 55.13%

2035 $ 15.4093 62.89%

2036 $ 16.1798 71.03%

2037 $ 16.9888 79.59%

2038 $ 17.8382 88.56%

2039 $ 18.7301 97.99%

2040 $ 19.6666 107.89% Vis mer Kortsiktig SharpLink Gaming-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 9.46 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 9.4612 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 9.4690 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 9.4988 0.41% SharpLink Gaming (SBETON) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SBETON November 24, 2025(I dag) er $9.46 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. SharpLink Gaming (SBETON) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SBETON, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $9.4612 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. SharpLink Gaming (SBETON) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SBETON, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $9.4690 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. SharpLink Gaming (SBETON) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SBETON $9.4988 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende SharpLink Gaming prisstatistikk Gjeldende pris $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Prisendring (24 t) +0.10% Markedsverdi $ 153.70K$ 153.70K $ 153.70K Opplagsforsyning 16.25K 16.25K 16.25K Volum (24 timer) $ 55.87K$ 55.87K $ 55.87K Volum (24 timer) -- Den siste SBETON-prisen er $ 9.46. Den har en 24-timers endring på +0.10%, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.87K. Videre har SBETON en sirkulerende forsyning på 16.25K og total markedsverdi på $ 153.70K. Se SBETON livepris

Hvordan kjøpe SharpLink Gaming (SBETON) Prøver du å kjøpe SBETON? Du kan nå kjøpe SBETON via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper SharpLink Gaming og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SBETON nå

SharpLink Gaming Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for SharpLink Gaming direktepris, er gjeldende pris for SharpLink Gaming 9.46USD. Den sirkulerende forsyningen av SharpLink Gaming(SBETON) er 0.00 SBETON , som gir den en markedsverdi på $153.70K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.030000 $ 9.51 $ 9.38

7 dager -0.12% $ -1.4099 $ 11.27 $ 8.67

30 dager -0.32% $ -4.5399 $ 15.06 $ 8.67 24-timers ytelse De siste 24 timene har SharpLink Gaming vist en prisbevegelse på $0.030000 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har SharpLink Gaming handlet på en topp på $11.27 og en bunn på $8.67 . Det så en prisendring på -0.12% . Denne nylige trenden viser potensialet til SBETON for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har SharpLink Gaming opplevd en -0.32% endring, som gjenspeiler omtrent $-4.5399 av dens verdi. Dette indikerer at SBETON kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette SharpLink Gaming prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SBETON prishistorikk

Hvordan fungerer SharpLink Gaming (SBETON) prisforutsigelsesmodul? SharpLink Gaming-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SBETON basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for SharpLink Gaming det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SBETON, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til SharpLink Gaming. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SBETON. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SBETON for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til SharpLink Gaming.

Hvorfor er SBETON-prisforutsigelse viktig?

SBETON-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SBETON nå? I følge dine forutsigelser vil SBETON oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SBETON neste måned? I følge SharpLink Gaming (SBETON)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SBETON-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SBETON koste i 2026? Prisen på 1 SharpLink Gaming (SBETON) i dag er $9.46 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBETON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SBETON i 2027? SharpLink Gaming (SBETON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBETON innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SBETON i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil SharpLink Gaming (SBETON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SBETON i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil SharpLink Gaming (SBETON) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SBETON koste i 2030? Prisen på 1 SharpLink Gaming (SBETON) i dag er $9.46 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SBETON øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SBETON i 2040? SharpLink Gaming (SBETON) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SBETON innen 2040.