Renq Finance (RENQ)-prisforutsigelse (USD)

Få Renq Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye RENQ vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Renq Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00144 $0.00144 $0.00144 -0.27% USD Faktisk Prediksjon Renq Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Renq Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00144 i 2025. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Renq Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001512 i 2026. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENQ for 2027 $ 0.001587 med en 10.25% vekstrate. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENQ for 2028 $ 0.001666 med en 15.76% vekstrate. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENQ for 2029 $ 0.001750 med en 21.55% vekstrate. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RENQ for 2030 $ 0.001837 med en 27.63% vekstrate. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Renq Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002993. Renq Finance (RENQ) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Renq Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004876. År Pris Vekst 2025 $ 0.00144 0.00%

2026 $ 0.001512 5.00%

2027 $ 0.001587 10.25%

2028 $ 0.001666 15.76%

2029 $ 0.001750 21.55%

2030 $ 0.001837 27.63%

2031 $ 0.001929 34.01%

2032 $ 0.002026 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002127 47.75%

2034 $ 0.002233 55.13%

2035 $ 0.002345 62.89%

2036 $ 0.002462 71.03%

2037 $ 0.002586 79.59%

2038 $ 0.002715 88.56%

2039 $ 0.002851 97.99%

2040 $ 0.002993 107.89% Vis mer Kortsiktig Renq Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00144 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001440 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001441 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001445 0.41% Renq Finance (RENQ) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RENQ September 21, 2025(I dag) er $0.00144 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Renq Finance (RENQ) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RENQ, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001440 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Renq Finance (RENQ) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RENQ, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001441 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Renq Finance (RENQ) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RENQ $0.001445 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Renq Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00144$ 0.00144 $ 0.00144 Prisendring (24 t) -0.27% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 65.11K$ 65.11K $ 65.11K Volum (24 timer) -- Den siste RENQ-prisen er $ 0.00144. Den har en 24-timers endring på -0.27%, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.11K. Videre har RENQ en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se RENQ livepris

Renq Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Renq Finance direktepris, er gjeldende pris for Renq Finance 0.00144USD. Den sirkulerende forsyningen av Renq Finance(RENQ) er 0.00 RENQ , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000012 $ 0.001453 $ 0.001423

7 dager -0.02% $ -0.000030 $ 0.001483 $ 0.001421

30 dager 0.01% $ 0.000010 $ 0.001497 $ 0.000877 24-timers ytelse De siste 24 timene har Renq Finance vist en prisbevegelse på $0.000012 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Renq Finance handlet på en topp på $0.001483 og en bunn på $0.001421 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til RENQ for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Renq Finance opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000010 av dens verdi. Dette indikerer at RENQ kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Renq Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full RENQ prishistorikk

Hvordan fungerer Renq Finance (RENQ) prisforutsigelsesmodul? Renq Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RENQ basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Renq Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RENQ, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Renq Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RENQ. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RENQ for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Renq Finance.

Hvorfor er RENQ-prisforutsigelse viktig?

RENQ-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i RENQ nå? I følge dine forutsigelser vil RENQ oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for RENQ neste måned? I følge Renq Finance (RENQ)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte RENQ-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 RENQ koste i 2026? Prisen på 1 Renq Finance (RENQ) i dag er $0.00144 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil RENQ øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på RENQ i 2027? Renq Finance (RENQ) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 RENQ innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for RENQ i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Renq Finance (RENQ) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for RENQ i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Renq Finance (RENQ) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 RENQ koste i 2030? Prisen på 1 Renq Finance (RENQ) i dag er $0.00144 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil RENQ øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for RENQ i 2040? Renq Finance (RENQ) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 RENQ innen 2040.