Quickswap (QUICK)-prisforutsigelse (USD)

Få Quickswap prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye QUICK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Quickswap % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02328 $0.02328 $0.02328 -0.68% USD Faktisk Prediksjon Quickswap-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Quickswap (QUICK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Quickswap potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02328 i 2025. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Quickswap potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024444 i 2026. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUICK for 2027 $ 0.025666 med en 10.25% vekstrate. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUICK for 2028 $ 0.026949 med en 15.76% vekstrate. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUICK for 2029 $ 0.028296 med en 21.55% vekstrate. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QUICK for 2030 $ 0.029711 med en 27.63% vekstrate. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Quickswap potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.048397. Quickswap (QUICK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Quickswap potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.078834. År Pris Vekst 2025 $ 0.02328 0.00%

Gjeldende Quickswap prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02328$ 0.02328 $ 0.02328 Prisendring (24 t) -0.67% Markedsverdi $ 17.14M$ 17.14M $ 17.14M Opplagsforsyning 736.13M 736.13M 736.13M Volum (24 timer) $ 177.65K$ 177.65K $ 177.65K Volum (24 timer) -- Den siste QUICK-prisen er $ 0.02328. Den har en 24-timers endring på -0.68%, med et 24-timers handelsvolum på $ 177.65K. Videre har QUICK en sirkulerende forsyning på 736.13M og total markedsverdi på $ 17.14M. Se QUICK livepris

Hvordan kjøpe Quickswap (QUICK) Prøver du å kjøpe QUICK? Du kan nå kjøpe QUICK via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Quickswap og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper QUICK nå

Quickswap Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Quickswap direktepris, er gjeldende pris for Quickswap 0.02328USD. Den sirkulerende forsyningen av Quickswap(QUICK) er 0.00 QUICK , som gir den en markedsverdi på $17.14M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000189 $ 0.02359 $ 0.02291

7 dager -0.10% $ -0.002780 $ 0.02612 $ 0.02291

30 dager 0.01% $ 0.000119 $ 0.02777 $ 0.02263 24-timers ytelse De siste 24 timene har Quickswap vist en prisbevegelse på $0.000189 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Quickswap handlet på en topp på $0.02612 og en bunn på $0.02291 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til QUICK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Quickswap opplevd en 0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000119 av dens verdi. Dette indikerer at QUICK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Quickswap prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full QUICK prishistorikk

Hvordan fungerer Quickswap (QUICK) prisforutsigelsesmodul? Quickswap-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for QUICK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Quickswap det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for QUICK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Quickswap. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til QUICK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til QUICK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Quickswap.

Hvorfor er QUICK-prisforutsigelse viktig?

QUICK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i QUICK nå? I følge dine forutsigelser vil QUICK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for QUICK neste måned? I følge Quickswap (QUICK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte QUICK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 QUICK koste i 2026? Prisen på 1 Quickswap (QUICK) i dag er $0.02328 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QUICK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på QUICK i 2027? Quickswap (QUICK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QUICK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for QUICK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Quickswap (QUICK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for QUICK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Quickswap (QUICK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 QUICK koste i 2030? Prisen på 1 Quickswap (QUICK) i dag er $0.02328 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QUICK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for QUICK i 2040? Quickswap (QUICK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QUICK innen 2040.