PSTAKE Finance (PSTAKE)-prisforutsigelse (USD)

Få PSTAKE Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PSTAKE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PSTAKE

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på PSTAKE Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.026917 $0.026917 $0.026917 -2.56% USD Faktisk Prediksjon PSTAKE Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan PSTAKE Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026917 i 2025. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan PSTAKE Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028262 i 2026. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSTAKE for 2027 $ 0.029675 med en 10.25% vekstrate. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSTAKE for 2028 $ 0.031159 med en 15.76% vekstrate. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSTAKE for 2029 $ 0.032717 med en 21.55% vekstrate. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PSTAKE for 2030 $ 0.034353 med en 27.63% vekstrate. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PSTAKE Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.055958. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PSTAKE Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.091150. År Pris Vekst 2025 $ 0.026917 0.00%

2026 $ 0.028262 5.00%

2027 $ 0.029675 10.25%

2028 $ 0.031159 15.76%

2029 $ 0.032717 21.55%

2030 $ 0.034353 27.63%

2031 $ 0.036071 34.01%

2032 $ 0.037874 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.039768 47.75%

2034 $ 0.041757 55.13%

2035 $ 0.043844 62.89%

2036 $ 0.046037 71.03%

2037 $ 0.048339 79.59%

2038 $ 0.050756 88.56%

2039 $ 0.053293 97.99%

2040 $ 0.055958 107.89% Vis mer Kortsiktig PSTAKE Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.026917 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.026920 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.026942 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.027027 0.41% PSTAKE Finance (PSTAKE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PSTAKE September 21, 2025(I dag) er $0.026917 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. PSTAKE Finance (PSTAKE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PSTAKE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.026920 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. PSTAKE Finance (PSTAKE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PSTAKE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.026942 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. PSTAKE Finance (PSTAKE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PSTAKE $0.027027 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende PSTAKE Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.026917$ 0.026917 $ 0.026917 Prisendring (24 t) -2.56% Markedsverdi $ 11.83M$ 11.83M $ 11.83M Opplagsforsyning 439.65M 439.65M 439.65M Volum (24 timer) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Volum (24 timer) -- Den siste PSTAKE-prisen er $ 0.026917. Den har en 24-timers endring på -2.56%, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.11K. Videre har PSTAKE en sirkulerende forsyning på 439.65M og total markedsverdi på $ 11.83M. Se PSTAKE livepris

Hvordan kjøpe PSTAKE Finance (PSTAKE) Prøver du å kjøpe PSTAKE? Du kan nå kjøpe PSTAKE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper PSTAKE Finance og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PSTAKE nå

PSTAKE Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for PSTAKE Finance direktepris, er gjeldende pris for PSTAKE Finance 0.026917USD. Den sirkulerende forsyningen av PSTAKE Finance(PSTAKE) er 0.00 PSTAKE , som gir den en markedsverdi på $11.83M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000872 $ 0.02805 $ 0.026838

7 dager -0.05% $ -0.001583 $ 0.031305 $ 0.026838

30 dager -0.11% $ -0.003537 $ 0.042306 $ 0.02656 24-timers ytelse De siste 24 timene har PSTAKE Finance vist en prisbevegelse på $-0.000872 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har PSTAKE Finance handlet på en topp på $0.031305 og en bunn på $0.026838 . Det så en prisendring på -0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til PSTAKE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har PSTAKE Finance opplevd en -0.11% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003537 av dens verdi. Dette indikerer at PSTAKE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette PSTAKE Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PSTAKE prishistorikk

Hvordan fungerer PSTAKE Finance (PSTAKE) prisforutsigelsesmodul? PSTAKE Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PSTAKE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for PSTAKE Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PSTAKE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til PSTAKE Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PSTAKE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PSTAKE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til PSTAKE Finance.

Hvorfor er PSTAKE-prisforutsigelse viktig?

PSTAKE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PSTAKE nå? I følge dine forutsigelser vil PSTAKE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PSTAKE neste måned? I følge PSTAKE Finance (PSTAKE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PSTAKE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PSTAKE koste i 2026? Prisen på 1 PSTAKE Finance (PSTAKE) i dag er $0.026917 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PSTAKE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PSTAKE i 2027? PSTAKE Finance (PSTAKE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PSTAKE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PSTAKE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil PSTAKE Finance (PSTAKE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PSTAKE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil PSTAKE Finance (PSTAKE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PSTAKE koste i 2030? Prisen på 1 PSTAKE Finance (PSTAKE) i dag er $0.026917 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PSTAKE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PSTAKE i 2040? PSTAKE Finance (PSTAKE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PSTAKE innen 2040. Registrer deg nå