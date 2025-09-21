Prisma Finance (PRISMA)-prisforutsigelse (USD)

Få Prisma Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PRISMA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Prisma Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.04025 $0.04025 $0.04025 -10.67% USD Faktisk Prediksjon Prisma Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Prisma Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.04025 i 2025. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Prisma Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.042262 i 2026. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRISMA for 2027 $ 0.044375 med en 10.25% vekstrate. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRISMA for 2028 $ 0.046594 med en 15.76% vekstrate. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRISMA for 2029 $ 0.048924 med en 21.55% vekstrate. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRISMA for 2030 $ 0.051370 med en 27.63% vekstrate. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Prisma Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.083676. Prisma Finance (PRISMA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Prisma Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.136300. År Pris Vekst 2025 $ 0.04025 0.00%

Gjeldende Prisma Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.04025$ 0.04025 $ 0.04025 Prisendring (24 t) -10.67% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K Volum (24 timer) -- Den siste PRISMA-prisen er $ 0.04025. Den har en 24-timers endring på -10.67%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.41K. Videre har PRISMA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se PRISMA livepris

Prisma Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Prisma Finance direktepris, er gjeldende pris for Prisma Finance 0.04025USD. Den sirkulerende forsyningen av Prisma Finance(PRISMA) er 0.00 PRISMA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.10% $ -0.004810 $ 0.04506 $ 0.04021

7 dager 0.06% $ 0.002180 $ 0.04506 $ 0.03505

30 dager 0.10% $ 0.003700 $ 0.04506 $ 0.02951 24-timers ytelse De siste 24 timene har Prisma Finance vist en prisbevegelse på $-0.004810 , noe som gjenspeiler en -0.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Prisma Finance handlet på en topp på $0.04506 og en bunn på $0.03505 . Det så en prisendring på 0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til PRISMA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Prisma Finance opplevd en 0.10% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003700 av dens verdi. Dette indikerer at PRISMA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Prisma Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PRISMA prishistorikk

Hvordan fungerer Prisma Finance (PRISMA) prisforutsigelsesmodul? Prisma Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PRISMA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Prisma Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PRISMA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Prisma Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PRISMA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PRISMA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Prisma Finance.

Hvorfor er PRISMA-prisforutsigelse viktig?

PRISMA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PRISMA nå? I følge dine forutsigelser vil PRISMA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PRISMA neste måned? I følge Prisma Finance (PRISMA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PRISMA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PRISMA koste i 2026? Prisen på 1 Prisma Finance (PRISMA) i dag er $0.04025 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PRISMA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PRISMA i 2027? Prisma Finance (PRISMA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PRISMA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PRISMA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Prisma Finance (PRISMA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PRISMA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Prisma Finance (PRISMA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PRISMA koste i 2030? Prisen på 1 Prisma Finance (PRISMA) i dag er $0.04025 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PRISMA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PRISMA i 2040? Prisma Finance (PRISMA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PRISMA innen 2040.