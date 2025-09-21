POKE CASINO (POKE)-prisforutsigelse (USD)

Få POKE CASINO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye POKE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp POKE

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på POKE CASINO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.003753 $0.003753 $0.003753 -3.54% USD Faktisk Prediksjon POKE CASINO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan POKE CASINO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003753 i 2025. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan POKE CASINO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003940 i 2026. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POKE for 2027 $ 0.004137 med en 10.25% vekstrate. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POKE for 2028 $ 0.004344 med en 15.76% vekstrate. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POKE for 2029 $ 0.004561 med en 21.55% vekstrate. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POKE for 2030 $ 0.004789 med en 27.63% vekstrate. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på POKE CASINO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007802. POKE CASINO (POKE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på POKE CASINO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012708. År Pris Vekst 2025 $ 0.003753 0.00%

2026 $ 0.003940 5.00%

2027 $ 0.004137 10.25%

2028 $ 0.004344 15.76%

2029 $ 0.004561 21.55%

2030 $ 0.004789 27.63%

2031 $ 0.005029 34.01%

2032 $ 0.005280 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005544 47.75%

2034 $ 0.005822 55.13%

2035 $ 0.006113 62.89%

2036 $ 0.006418 71.03%

2037 $ 0.006739 79.59%

2038 $ 0.007076 88.56%

2039 $ 0.007430 97.99%

2040 $ 0.007802 107.89% Vis mer Kortsiktig POKE CASINO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003753 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003753 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003756 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003768 0.41% POKE CASINO (POKE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for POKE September 21, 2025(I dag) er $0.003753 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. POKE CASINO (POKE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for POKE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003753 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. POKE CASINO (POKE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for POKE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003756 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. POKE CASINO (POKE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for POKE $0.003768 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende POKE CASINO prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.003753$ 0.003753 $ 0.003753 Prisendring (24 t) -3.54% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 173.80$ 173.80 $ 173.80 Volum (24 timer) +173.80% Den siste POKE-prisen er $ 0.003753. Den har en 24-timers endring på -3.54%, med et 24-timers handelsvolum på $ 173.80. Videre har POKE en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se POKE livepris

Hvordan kjøpe POKE CASINO (POKE) Prøver du å kjøpe POKE? Du kan nå kjøpe POKE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper POKE CASINO og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper POKE nå

POKE CASINO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for POKE CASINO direktepris, er gjeldende pris for POKE CASINO 0.003753USD. Den sirkulerende forsyningen av POKE CASINO(POKE) er 0.00 POKE , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000138 $ 0.003891 $ 0.003753

7 dager -0.11% $ -0.000465 $ 0.004989 $ 0.00285

30 dager -0.16% $ -0.000749 $ 0.005248 $ 0.00285 24-timers ytelse De siste 24 timene har POKE CASINO vist en prisbevegelse på $-0.000138 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har POKE CASINO handlet på en topp på $0.004989 og en bunn på $0.00285 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til POKE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har POKE CASINO opplevd en -0.16% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000749 av dens verdi. Dette indikerer at POKE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette POKE CASINO prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full POKE prishistorikk

Hvordan fungerer POKE CASINO (POKE) prisforutsigelsesmodul? POKE CASINO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POKE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for POKE CASINO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POKE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til POKE CASINO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POKE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POKE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til POKE CASINO.

Hvorfor er POKE-prisforutsigelse viktig?

POKE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i POKE nå? I følge dine forutsigelser vil POKE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for POKE neste måned? I følge POKE CASINO (POKE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte POKE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 POKE koste i 2026? Prisen på 1 POKE CASINO (POKE) i dag er $0.003753 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POKE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på POKE i 2027? POKE CASINO (POKE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POKE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for POKE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil POKE CASINO (POKE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for POKE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil POKE CASINO (POKE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 POKE koste i 2030? Prisen på 1 POKE CASINO (POKE) i dag er $0.003753 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POKE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for POKE i 2040? POKE CASINO (POKE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POKE innen 2040. Registrer deg nå