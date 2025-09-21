Primex Finance (PMX)-prisforutsigelse (USD)

Få Primex Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PMX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PMX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Primex Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.000839 $0.000839 $0.000839 +0.23% USD Faktisk Prediksjon Primex Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Primex Finance (PMX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Primex Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000839 i 2025. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Primex Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000880 i 2026. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMX for 2027 $ 0.000924 med en 10.25% vekstrate. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMX for 2028 $ 0.000971 med en 15.76% vekstrate. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMX for 2029 $ 0.001019 med en 21.55% vekstrate. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMX for 2030 $ 0.001070 med en 27.63% vekstrate. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Primex Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001744. Primex Finance (PMX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Primex Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002841. År Pris Vekst 2025 $ 0.000839 0.00%

2026 $ 0.000880 5.00%

2027 $ 0.000924 10.25%

2028 $ 0.000971 15.76%

2029 $ 0.001019 21.55%

2030 $ 0.001070 27.63%

2031 $ 0.001124 34.01%

2032 $ 0.001180 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001239 47.75%

2034 $ 0.001301 55.13%

2035 $ 0.001366 62.89%

2036 $ 0.001434 71.03%

2037 $ 0.001506 79.59%

2038 $ 0.001582 88.56%

2039 $ 0.001661 97.99%

2040 $ 0.001744 107.89% Vis mer Kortsiktig Primex Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000839 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000839 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000839 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000842 0.41% Primex Finance (PMX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PMX September 21, 2025(I dag) er $0.000839 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Primex Finance (PMX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PMX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000839 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Primex Finance (PMX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PMX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000839 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Primex Finance (PMX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PMX $0.000842 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Primex Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.000839$ 0.000839 $ 0.000839 Prisendring (24 t) +0.23% Markedsverdi $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Opplagsforsyning 70.88M 70.88M 70.88M Volum (24 timer) $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K Volum (24 timer) -- Den siste PMX-prisen er $ 0.000839. Den har en 24-timers endring på +0.23%, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.12K. Videre har PMX en sirkulerende forsyning på 70.88M og total markedsverdi på $ 59.47K. Se PMX livepris

Hvordan kjøpe Primex Finance (PMX) Prøver du å kjøpe PMX? Du kan nå kjøpe PMX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Primex Finance og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PMX nå

Primex Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Primex Finance direktepris, er gjeldende pris for Primex Finance 0.000839USD. Den sirkulerende forsyningen av Primex Finance(PMX) er 0.00 PMX , som gir den en markedsverdi på $59.47K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.07% $ -0.000065 $ 0.000981 $ 0.000812

7 dager -0.06% $ -0.000061 $ 0.00111 $ 0.000812

30 dager -0.37% $ -0.000509 $ 0.001589 $ 0.000738 24-timers ytelse De siste 24 timene har Primex Finance vist en prisbevegelse på $-0.000065 , noe som gjenspeiler en -0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Primex Finance handlet på en topp på $0.00111 og en bunn på $0.000812 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til PMX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Primex Finance opplevd en -0.37% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000509 av dens verdi. Dette indikerer at PMX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Primex Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PMX prishistorikk

Hvordan fungerer Primex Finance (PMX) prisforutsigelsesmodul? Primex Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PMX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Primex Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PMX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Primex Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PMX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PMX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Primex Finance.

Hvorfor er PMX-prisforutsigelse viktig?

PMX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PMX nå? I følge dine forutsigelser vil PMX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PMX neste måned? I følge Primex Finance (PMX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PMX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PMX koste i 2026? Prisen på 1 Primex Finance (PMX) i dag er $0.000839 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PMX i 2027? Primex Finance (PMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PMX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PMX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Primex Finance (PMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PMX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Primex Finance (PMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PMX koste i 2030? Prisen på 1 Primex Finance (PMX) i dag er $0.000839 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PMX i 2040? Primex Finance (PMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PMX innen 2040. Registrer deg nå