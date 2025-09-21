Playbux (PBUX)-prisforutsigelse (USD)

Få Playbux prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PBUX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PBUX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Playbux % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0013 $0.0013 $0.0013 -12.16% USD Faktisk Prediksjon Playbux-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Playbux (PBUX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Playbux potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0013 i 2025. Playbux (PBUX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Playbux potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001365 i 2026. Playbux (PBUX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PBUX for 2027 $ 0.001433 med en 10.25% vekstrate. Playbux (PBUX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PBUX for 2028 $ 0.001504 med en 15.76% vekstrate. Playbux (PBUX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PBUX for 2029 $ 0.001580 med en 21.55% vekstrate. Playbux (PBUX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PBUX for 2030 $ 0.001659 med en 27.63% vekstrate. Playbux (PBUX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Playbux potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002702. Playbux (PBUX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Playbux potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004402. År Pris Vekst 2025 $ 0.0013 0.00%

2026 $ 0.001365 5.00%

2027 $ 0.001433 10.25%

2028 $ 0.001504 15.76%

2029 $ 0.001580 21.55%

2030 $ 0.001659 27.63%

2031 $ 0.001742 34.01%

2032 $ 0.001829 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001920 47.75%

2034 $ 0.002016 55.13%

2035 $ 0.002117 62.89%

2036 $ 0.002223 71.03%

2037 $ 0.002334 79.59%

2038 $ 0.002451 88.56%

2039 $ 0.002573 97.99%

2040 $ 0.002702 107.89% Vis mer Kortsiktig Playbux-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0013 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001300 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001301 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001305 0.41% Playbux (PBUX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PBUX September 21, 2025(I dag) er $0.0013 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Playbux (PBUX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PBUX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001300 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Playbux (PBUX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PBUX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001301 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Playbux (PBUX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PBUX $0.001305 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Playbux prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0013$ 0.0013 $ 0.0013 Prisendring (24 t) -12.16% Markedsverdi $ 498.57K$ 498.57K $ 498.57K Opplagsforsyning 383.52M 383.52M 383.52M Volum (24 timer) $ 48.71$ 48.71 $ 48.71 Volum (24 timer) +48.71% Den siste PBUX-prisen er $ 0.0013. Den har en 24-timers endring på -12.16%, med et 24-timers handelsvolum på $ 48.71. Videre har PBUX en sirkulerende forsyning på 383.52M og total markedsverdi på $ 498.57K. Se PBUX livepris

Hvordan kjøpe Playbux (PBUX) Prøver du å kjøpe PBUX? Du kan nå kjøpe PBUX via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Playbux og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper PBUX nå

Playbux Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Playbux direktepris, er gjeldende pris for Playbux 0.0013USD. Den sirkulerende forsyningen av Playbux(PBUX) er 0.00 PBUX , som gir den en markedsverdi på $498.57K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0.00148 $ 0.0013

7 dager -0.16% $ -0.00025 $ 0.00217 $ 0.0011

30 dager -0.64% $ -0.00232 $ 0.00366 $ 0.001 24-timers ytelse De siste 24 timene har Playbux vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Playbux handlet på en topp på $0.00217 og en bunn på $0.0011 . Det så en prisendring på -0.16% . Denne nylige trenden viser potensialet til PBUX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Playbux opplevd en -0.64% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.00232 av dens verdi. Dette indikerer at PBUX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Playbux prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PBUX prishistorikk

Hvordan fungerer Playbux (PBUX) prisforutsigelsesmodul? Playbux-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PBUX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Playbux det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PBUX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Playbux. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PBUX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PBUX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Playbux.

Hvorfor er PBUX-prisforutsigelse viktig?

PBUX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PBUX nå? I følge dine forutsigelser vil PBUX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PBUX neste måned? I følge Playbux (PBUX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PBUX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PBUX koste i 2026? Prisen på 1 Playbux (PBUX) i dag er $0.0013 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PBUX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PBUX i 2027? Playbux (PBUX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PBUX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PBUX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Playbux (PBUX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PBUX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Playbux (PBUX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PBUX koste i 2030? Prisen på 1 Playbux (PBUX) i dag er $0.0013 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PBUX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PBUX i 2040? Playbux (PBUX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PBUX innen 2040. Registrer deg nå