PARMA Fan Token (PARMA)-prisforutsigelse (USD)

Få PARMA Fan Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PARMA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på PARMA Fan Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00507 $0.00507 $0.00507 0.00% USD Faktisk Prediksjon PARMA Fan Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan PARMA Fan Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00507 i 2025. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan PARMA Fan Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005323 i 2026. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARMA for 2027 $ 0.005589 med en 10.25% vekstrate. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARMA for 2028 $ 0.005869 med en 15.76% vekstrate. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARMA for 2029 $ 0.006162 med en 21.55% vekstrate. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARMA for 2030 $ 0.006470 med en 27.63% vekstrate. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på PARMA Fan Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010540. PARMA Fan Token (PARMA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på PARMA Fan Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.017168. År Pris Vekst 2025 $ 0.00507 0.00%

2026 $ 0.005323 5.00%

2027 $ 0.005589 10.25%

2028 $ 0.005869 15.76%

2029 $ 0.006162 21.55%

2030 $ 0.006470 27.63%

2031 $ 0.006794 34.01%

2032 $ 0.007133 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007490 47.75%

2034 $ 0.007865 55.13%

2035 $ 0.008258 62.89%

2036 $ 0.008671 71.03%

2037 $ 0.009104 79.59%

2038 $ 0.009560 88.56%

2039 $ 0.010038 97.99%

2040 $ 0.010540 107.89% Vis mer Kortsiktig PARMA Fan Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00507 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.005070 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.005074 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.005090 0.41% PARMA Fan Token (PARMA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PARMA September 21, 2025(I dag) er $0.00507 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. PARMA Fan Token (PARMA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PARMA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005070 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. PARMA Fan Token (PARMA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PARMA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.005074 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. PARMA Fan Token (PARMA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PARMA $0.005090 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende PARMA Fan Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00507$ 0.00507 $ 0.00507 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 184.42K$ 184.42K $ 184.42K Volum (24 timer) -- Den siste PARMA-prisen er $ 0.00507. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 184.42K. Videre har PARMA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se PARMA livepris

PARMA Fan Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for PARMA Fan Token direktepris, er gjeldende pris for PARMA Fan Token 0.00507USD. Den sirkulerende forsyningen av PARMA Fan Token(PARMA) er 0.00 PARMA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0.00508 $ 0.00504

7 dager 0.00% $ 0 $ 0.00515 $ 0.00503

30 dager -0.03% $ -0.000160 $ 0.00537 $ 0.00503 24-timers ytelse De siste 24 timene har PARMA Fan Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har PARMA Fan Token handlet på en topp på $0.00515 og en bunn på $0.00503 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til PARMA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har PARMA Fan Token opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000160 av dens verdi. Dette indikerer at PARMA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette PARMA Fan Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PARMA prishistorikk

Hvordan fungerer PARMA Fan Token (PARMA) prisforutsigelsesmodul? PARMA Fan Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PARMA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for PARMA Fan Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PARMA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til PARMA Fan Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PARMA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PARMA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til PARMA Fan Token.

Hvorfor er PARMA-prisforutsigelse viktig?

PARMA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PARMA nå? I følge dine forutsigelser vil PARMA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PARMA neste måned? I følge PARMA Fan Token (PARMA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PARMA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PARMA koste i 2026? Prisen på 1 PARMA Fan Token (PARMA) i dag er $0.00507 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PARMA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PARMA i 2027? PARMA Fan Token (PARMA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PARMA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PARMA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil PARMA Fan Token (PARMA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PARMA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil PARMA Fan Token (PARMA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PARMA koste i 2030? Prisen på 1 PARMA Fan Token (PARMA) i dag er $0.00507 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PARMA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PARMA i 2040? PARMA Fan Token (PARMA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PARMA innen 2040.