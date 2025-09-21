OMNIA Protocol (OMNIA)-prisforutsigelse (USD)

Få OMNIA Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OMNIA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp OMNIA

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på OMNIA Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.00715 $0.00715 $0.00715 -0.96% USD Faktisk Prediksjon OMNIA Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan OMNIA Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00715 i 2025. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan OMNIA Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007507 i 2026. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNIA for 2027 $ 0.007882 med en 10.25% vekstrate. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNIA for 2028 $ 0.008277 med en 15.76% vekstrate. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNIA for 2029 $ 0.008690 med en 21.55% vekstrate. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNIA for 2030 $ 0.009125 med en 27.63% vekstrate. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OMNIA Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014864. OMNIA Protocol (OMNIA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OMNIA Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024212. År Pris Vekst 2025 $ 0.00715 0.00%

2026 $ 0.007507 5.00%

2027 $ 0.007882 10.25%

2028 $ 0.008277 15.76%

2029 $ 0.008690 21.55%

2030 $ 0.009125 27.63%

2031 $ 0.009581 34.01%

2032 $ 0.010060 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.010563 47.75%

2034 $ 0.011091 55.13%

2035 $ 0.011646 62.89%

2036 $ 0.012228 71.03%

2037 $ 0.012840 79.59%

2038 $ 0.013482 88.56%

2039 $ 0.014156 97.99%

2040 $ 0.014864 107.89% Vis mer Kortsiktig OMNIA Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.00715 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.007150 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.007156 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.007179 0.41% OMNIA Protocol (OMNIA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OMNIA September 21, 2025(I dag) er $0.00715 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. OMNIA Protocol (OMNIA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OMNIA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.007150 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. OMNIA Protocol (OMNIA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OMNIA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.007156 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. OMNIA Protocol (OMNIA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OMNIA $0.007179 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende OMNIA Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00715$ 0.00715 $ 0.00715 Prisendring (24 t) -0.96% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K Volum (24 timer) -- Den siste OMNIA-prisen er $ 0.00715. Den har en 24-timers endring på -0.96%, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.53K. Videre har OMNIA en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se OMNIA livepris

Hvordan kjøpe OMNIA Protocol (OMNIA) Prøver du å kjøpe OMNIA? Du kan nå kjøpe OMNIA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper OMNIA Protocol og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OMNIA nå

OMNIA Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for OMNIA Protocol direktepris, er gjeldende pris for OMNIA Protocol 0.00715USD. Den sirkulerende forsyningen av OMNIA Protocol(OMNIA) er 0.00 OMNIA , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000040 $ 0.00726 $ 0.00714

7 dager -0.06% $ -0.000459 $ 0.00825 $ 0.007

30 dager -0.31% $ -0.003299 $ 0.01048 $ 0.00695 24-timers ytelse De siste 24 timene har OMNIA Protocol vist en prisbevegelse på $-0.000040 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har OMNIA Protocol handlet på en topp på $0.00825 og en bunn på $0.007 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til OMNIA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har OMNIA Protocol opplevd en -0.31% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.003299 av dens verdi. Dette indikerer at OMNIA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette OMNIA Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OMNIA prishistorikk

Hvordan fungerer OMNIA Protocol (OMNIA) prisforutsigelsesmodul? OMNIA Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OMNIA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for OMNIA Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OMNIA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til OMNIA Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OMNIA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OMNIA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til OMNIA Protocol.

Hvorfor er OMNIA-prisforutsigelse viktig?

OMNIA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OMNIA nå? I følge dine forutsigelser vil OMNIA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OMNIA neste måned? I følge OMNIA Protocol (OMNIA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OMNIA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OMNIA koste i 2026? Prisen på 1 OMNIA Protocol (OMNIA) i dag er $0.00715 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OMNIA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OMNIA i 2027? OMNIA Protocol (OMNIA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OMNIA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OMNIA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil OMNIA Protocol (OMNIA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OMNIA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil OMNIA Protocol (OMNIA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OMNIA koste i 2030? Prisen på 1 OMNIA Protocol (OMNIA) i dag er $0.00715 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OMNIA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OMNIA i 2040? OMNIA Protocol (OMNIA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OMNIA innen 2040. Registrer deg nå