Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Omni Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $4.126 $4.126 $4.126 -0.65% USD Faktisk Prediksjon Omni Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Omni Network (OMNI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Omni Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.126 i 2025. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Omni Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4.3323 i 2026. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNI for 2027 $ 4.5489 med en 10.25% vekstrate. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNI for 2028 $ 4.7763 med en 15.76% vekstrate. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNI for 2029 $ 5.0151 med en 21.55% vekstrate. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OMNI for 2030 $ 5.2659 med en 27.63% vekstrate. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Omni Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 8.5776. Omni Network (OMNI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Omni Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 13.9721. År Pris Vekst 2025 $ 4.126 0.00%

2026 $ 4.3323 5.00%

2027 $ 4.5489 10.25%

2028 $ 4.7763 15.76%

2029 $ 5.0151 21.55%

2030 $ 5.2659 27.63%

2031 $ 5.5292 34.01%

2032 $ 5.8056 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 6.0959 47.75%

2034 $ 6.4007 55.13%

2035 $ 6.7208 62.89%

2036 $ 7.0568 71.03%

2037 $ 7.4097 79.59%

2038 $ 7.7801 88.56%

2039 $ 8.1691 97.99%

2040 $ 8.5776 107.89% Vis mer Kortsiktig Omni Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 4.126 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 4.1265 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 4.1299 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 4.1429 0.41% Omni Network (OMNI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OMNI September 21, 2025(I dag) er $4.126 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Omni Network (OMNI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OMNI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $4.1265 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Omni Network (OMNI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OMNI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $4.1299 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Omni Network (OMNI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OMNI $4.1429 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Omni Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 4.126$ 4.126 $ 4.126 Prisendring (24 t) -0.65% Markedsverdi $ 142.26M$ 142.26M $ 142.26M Opplagsforsyning 34.48M 34.48M 34.48M Volum (24 timer) $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volum (24 timer) -- Den siste OMNI-prisen er $ 4.126. Den har en 24-timers endring på -0.65%, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.37M. Videre har OMNI en sirkulerende forsyning på 34.48M og total markedsverdi på $ 142.26M. Se OMNI livepris

Hvordan kjøpe Omni Network (OMNI) Prøver du å kjøpe OMNI? Du kan nå kjøpe OMNI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Omni Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OMNI nå

Omni Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Omni Network direktepris, er gjeldende pris for Omni Network 4.126USD. Den sirkulerende forsyningen av Omni Network(OMNI) er 0.00 OMNI , som gir den en markedsverdi på $142.26M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.100999 $ 4.309 $ 3.933

7 dager 0.14% $ 0.493000 $ 4.482 $ 3.335

30 dager 0.13% $ 0.485000 $ 4.498 $ 2.977 24-timers ytelse De siste 24 timene har Omni Network vist en prisbevegelse på $-0.100999 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Omni Network handlet på en topp på $4.482 og en bunn på $3.335 . Det så en prisendring på 0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til OMNI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Omni Network opplevd en 0.13% endring, som gjenspeiler omtrent $0.485000 av dens verdi. Dette indikerer at OMNI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Omni Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OMNI prishistorikk

Hvordan fungerer Omni Network (OMNI) prisforutsigelsesmodul? Omni Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OMNI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Omni Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OMNI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Omni Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OMNI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OMNI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Omni Network.

Hvorfor er OMNI-prisforutsigelse viktig?

OMNI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OMNI nå? I følge dine forutsigelser vil OMNI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OMNI neste måned? I følge Omni Network (OMNI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OMNI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OMNI koste i 2026? Prisen på 1 Omni Network (OMNI) i dag er $4.126 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OMNI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OMNI i 2027? Omni Network (OMNI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OMNI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OMNI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Omni Network (OMNI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OMNI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Omni Network (OMNI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OMNI koste i 2030? Prisen på 1 Omni Network (OMNI) i dag er $4.126 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OMNI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OMNI i 2040? Omni Network (OMNI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OMNI innen 2040.