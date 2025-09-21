Space Nation (OIK)-prisforutsigelse (USD)

Få Space Nation prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OIK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp OIK

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Space Nation % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01905 $0.01905 $0.01905 +0.63% USD Faktisk Prediksjon Space Nation-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Space Nation (OIK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Space Nation potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01905 i 2025. Space Nation (OIK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Space Nation potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020002 i 2026. Space Nation (OIK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OIK for 2027 $ 0.021002 med en 10.25% vekstrate. Space Nation (OIK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OIK for 2028 $ 0.022052 med en 15.76% vekstrate. Space Nation (OIK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OIK for 2029 $ 0.023155 med en 21.55% vekstrate. Space Nation (OIK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OIK for 2030 $ 0.024313 med en 27.63% vekstrate. Space Nation (OIK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Space Nation potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.039603. Space Nation (OIK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Space Nation potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.064510. År Pris Vekst 2025 $ 0.01905 0.00%

2026 $ 0.020002 5.00%

2027 $ 0.021002 10.25%

2028 $ 0.022052 15.76%

2029 $ 0.023155 21.55%

2030 $ 0.024313 27.63%

2031 $ 0.025528 34.01%

2032 $ 0.026805 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.028145 47.75%

2034 $ 0.029552 55.13%

2035 $ 0.031030 62.89%

2036 $ 0.032581 71.03%

2037 $ 0.034211 79.59%

2038 $ 0.035921 88.56%

2039 $ 0.037717 97.99%

2040 $ 0.039603 107.89% Vis mer Kortsiktig Space Nation-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.01905 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.019052 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.019068 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.019128 0.41% Space Nation (OIK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OIK September 21, 2025(I dag) er $0.01905 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Space Nation (OIK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OIK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.019052 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Space Nation (OIK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OIK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.019068 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Space Nation (OIK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OIK $0.019128 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Space Nation prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01905$ 0.01905 $ 0.01905 Prisendring (24 t) +0.63% Markedsverdi $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M Opplagsforsyning 248.63M 248.63M 248.63M Volum (24 timer) $ 119.83K$ 119.83K $ 119.83K Volum (24 timer) -- Den siste OIK-prisen er $ 0.01905. Den har en 24-timers endring på +0.63%, med et 24-timers handelsvolum på $ 119.83K. Videre har OIK en sirkulerende forsyning på 248.63M og total markedsverdi på $ 4.75M. Se OIK livepris

Hvordan kjøpe Space Nation (OIK) Prøver du å kjøpe OIK? Du kan nå kjøpe OIK via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Space Nation og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OIK nå

Space Nation Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Space Nation direktepris, er gjeldende pris for Space Nation 0.01911USD. Den sirkulerende forsyningen av Space Nation(OIK) er 0.00 OIK , som gir den en markedsverdi på $4.75M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000050 $ 0.02059 $ 0.01843

7 dager -0.13% $ -0.002860 $ 0.02564 $ 0.01762

30 dager -0.61% $ -0.0309 $ 0.05105 $ 0.01762 24-timers ytelse De siste 24 timene har Space Nation vist en prisbevegelse på $-0.000050 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Space Nation handlet på en topp på $0.02564 og en bunn på $0.01762 . Det så en prisendring på -0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til OIK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Space Nation opplevd en -0.61% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0309 av dens verdi. Dette indikerer at OIK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Space Nation prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OIK prishistorikk

Hvordan fungerer Space Nation (OIK) prisforutsigelsesmodul? Space Nation-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OIK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Space Nation det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OIK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Space Nation. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OIK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OIK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Space Nation.

Hvorfor er OIK-prisforutsigelse viktig?

OIK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OIK nå? I følge dine forutsigelser vil OIK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OIK neste måned? I følge Space Nation (OIK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OIK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OIK koste i 2026? Prisen på 1 Space Nation (OIK) i dag er $0.01905 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OIK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OIK i 2027? Space Nation (OIK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OIK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OIK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Space Nation (OIK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OIK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Space Nation (OIK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OIK koste i 2030? Prisen på 1 Space Nation (OIK) i dag er $0.01905 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OIK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OIK i 2040? Space Nation (OIK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OIK innen 2040. Registrer deg nå