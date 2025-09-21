NOICE (NOICE)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på NOICE % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0003611 $0.0003611 $0.0003611 +8.99% USD Faktisk Prediksjon NOICE-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NOICE (NOICE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NOICE potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000361 i 2025. NOICE (NOICE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NOICE potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000379 i 2026. NOICE (NOICE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOICE for 2027 $ 0.000398 med en 10.25% vekstrate. NOICE (NOICE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOICE for 2028 $ 0.000418 med en 15.76% vekstrate. NOICE (NOICE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOICE for 2029 $ 0.000438 med en 21.55% vekstrate. NOICE (NOICE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOICE for 2030 $ 0.000460 med en 27.63% vekstrate. NOICE (NOICE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NOICE potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000750. NOICE (NOICE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NOICE potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001222. År Pris Vekst 2025 $ 0.000361 0.00%

2026 $ 0.000379 5.00%

2027 $ 0.000398 10.25%

2028 $ 0.000418 15.76%

2029 $ 0.000438 21.55%

2030 $ 0.000460 27.63%

2031 $ 0.000483 34.01%

2032 $ 0.000508 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000533 47.75%

2034 $ 0.000560 55.13%

2035 $ 0.000588 62.89%

2036 $ 0.000617 71.03%

2037 $ 0.000648 79.59%

2038 $ 0.000680 88.56%

2039 $ 0.000714 97.99%

2040 $ 0.000750 107.89% Vis mer Kortsiktig NOICE-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000361 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000361 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000361 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000362 0.41% NOICE (NOICE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NOICE September 21, 2025(I dag) er $0.000361 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NOICE (NOICE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NOICE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000361 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NOICE (NOICE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NOICE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000361 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NOICE (NOICE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NOICE $0.000362 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NOICE prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0003611$ 0.0003611 $ 0.0003611 Prisendring (24 t) +8.99% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 163.81K$ 163.81K $ 163.81K Volum (24 timer) -- Den siste NOICE-prisen er $ 0.0003611. Den har en 24-timers endring på +8.99%, med et 24-timers handelsvolum på $ 163.81K. Videre har NOICE en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se NOICE livepris

NOICE Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NOICE direktepris, er gjeldende pris for NOICE 0.000361USD. Den sirkulerende forsyningen av NOICE(NOICE) er 0.00 NOICE , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.06% $ 0.000019 $ 0.000361 $ 0.000312

7 dager 0.09% $ 0.000030 $ 0.000549 $ 0.000312

30 dager 0.85% $ 0.000165 $ 0.000611 $ 0.000100 24-timers ytelse De siste 24 timene har NOICE vist en prisbevegelse på $0.000019 , noe som gjenspeiler en 0.06% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NOICE handlet på en topp på $0.000549 og en bunn på $0.000312 . Det så en prisendring på 0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til NOICE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NOICE opplevd en 0.85% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000165 av dens verdi. Dette indikerer at NOICE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette NOICE prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NOICE prishistorikk

Hvordan fungerer NOICE (NOICE) prisforutsigelsesmodul? NOICE-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NOICE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NOICE det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NOICE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NOICE. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NOICE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NOICE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NOICE.

Hvorfor er NOICE-prisforutsigelse viktig?

NOICE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NOICE nå? I følge dine forutsigelser vil NOICE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NOICE neste måned? I følge NOICE (NOICE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NOICE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NOICE koste i 2026? Prisen på 1 NOICE (NOICE) i dag er $0.000361 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NOICE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NOICE i 2027? NOICE (NOICE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NOICE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NOICE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil NOICE (NOICE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NOICE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil NOICE (NOICE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NOICE koste i 2030? Prisen på 1 NOICE (NOICE) i dag er $0.000361 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NOICE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NOICE i 2040? NOICE (NOICE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NOICE innen 2040.